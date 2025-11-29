快訊／川普宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件　全數作廢

▲川普聲稱，拜登任內多達9成以上的官方文件都是透過「自動簽名機」代簽完成。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度開砲批評前總統拜登（Joe Biden），在自家社群平台Truth Social發文宣布，「所有不是拜登親筆簽署的行政命令與文件，即日起全部取消！」他聲稱，拜登任內多達9成以上的官方文件都是透過「自動簽名機」（Autopen）代簽完成，質疑這些行政行為全數「不具法律效力」。

根據CNN報導，川普在貼文中直言，「任何由『瞌睡喬拜登』（Sleepy Joe Biden）使用自動簽名機簽署的文件——大約占92%——從現在起全部作廢，不再具有效力。」

他進一步強調，自動簽名機若未經美國總統親自授權使用，就屬於違法行為，並痛批拜登「根本沒參與自動簽名過程」。

川普指控，拜登周圍的「激進左派圈子」早已奪走他作為總統的權力，「我宣布，所有不是拜登本人親簽的行政命令及相關文件全部作廢，因為這些自動簽名的操作是非法的。拜登沒有參與這個過程，若他否認，將以偽證罪論處。感謝各位關注此事！」」

對此，拜登過去曾多次公開否認所謂「幕僚代簽」或「掩蓋行為」，強調所有政策與決定都是由他本人拍板定案，並批評這類指控是出自「說謊的政敵」。

川普近年多次藉自動簽名機議題質疑拜登的總統職能，甚至下令調查該機制是否與拜登「認知能力衰退」有關。不過，美國司法部早在小布希（George W. Bush）政府時期就曾指出，總統依法並不必須親手簽署文件，透過自動簽名機簽署依然具有法律效力。