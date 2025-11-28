23歲女模「分屍新婚夫」！油炸雙手、水煮頭顱　烹屍混火雞肉吃掉

▲奧邁馬·尼爾森（Omaima Nelson）殘殺分屍丈夫，並烹煮屍塊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國籍埃及裔模特兒奧邁馬·尼爾森（Omaima Nelson）23歲時，因不滿遭年長33歲的丈夫比爾·尼爾森（Bill Nelson）性虐待，在結婚僅一個月後，將對方殺害並花了12個小時分屍。她先是用油鍋油炸死者雙手、水煮其頭顱，同時將部分屍塊混入感恩節的火雞肉中食用。奧邁馬的惡行震驚全美，她1993年因二級謀殺罪成立，被判27年至終身監禁，入獄期間仍與多名男性筆友保持異地戀，甚至在2006年與其中一人結婚。

根據《鏡報》報導，原籍埃及的奧邁馬幼年時遭父親切割生殖器，導致她成年後無法享受正常性生活。她1986年與美國公民羅傑·史坦布魯克（Roger Stainbrook）結婚後，取得美國公民，但兩人很快就離婚。她則是繼續住在南加州，並靠著模特兒工作維持生計。

檢察官指出，奧邁馬利用美貌誘騙多名年長男性支付房租並購買汽車等禮品，並於1991年10月在酒吧認識當時56歲的被害人比爾·尼爾森，兩人一見鍾情，不到1個月後結婚。比爾比奧邁馬大33歲，身為前飛行員的他，曾因試圖開飛機將100噸大麻運過墨西哥邊境而被判入獄4年，出獄後則找了一份電腦程式設計師的工作。

奧邁馬聲稱，兩人婚後，比爾多次提出涉及綑綁、性虐以及BDSM的性要求，只要奧邁馬拒絕，他就會勃然大怒。在兩人短短不到1個月的婚姻期間，比爾多次性侵奧邁馬並稱，「我花錢買了妳，就應該得到我要的」。

1991年11月28日感恩節，比爾掐住當時23歲的奧邁馬的脖子，企圖性侵她。奧邁馬表示，她感到生命受威脅，於是抓起檯燈攻擊對方，隨後用剪刀不斷刺向丈夫。法院指定的精神科醫師大衛·謝夫納（David J. Sheffner）作證表示，奧邁馬告訴他，她接著穿上紅色高跟鞋、戴上紅帽並塗上紅色口紅，開始「處理」丈夫的屍體。

奧邁馬聲稱自己處於「恍惚狀態」，花了12個小時分屍。她供稱，烹煮比爾的雙手是為了消除指紋，也烹煮了他的頭顱，並對屍體進行閹割以報復多次性侵。警方在現場發現11個裝滿屍塊的容器，以及車內的垃圾袋。搜查中還發現用於烹煮屍塊的大湯鍋、裝著斷頭的冷卻器、內有雙手的油炸鍋，以及一個裝有不明內容物的玻璃罐。

法庭上呈現的證據包含極端性虐待、斬首、閹割，甚至「食人」等駭人聽聞的細節。陪審團主席法默斯·胡克斯（Famous Hooks）在審判後向媒體表示，「你必須親眼看到那些受害者的照片，那些畫面已經夠糟糕了。」面對如此殘忍的罪行，奧邁馬僅冷淡地回應，「我很抱歉我分屍了他。」

奧邁馬向精神科醫師描述，「我像餐廳一樣處理他的肋骨，如此甜美、如此美味...我喜歡嫩一點的。」暗示自己吃了丈夫的屍塊。醫師表示，在他20年的職業生涯中，從未見過如此「怪異、如此精神錯亂」的案例。

檢察官指控，奧邁馬曾要求前男友協助處理屍體，並計劃開著丈夫的車逃離該州，還帶走他的現金和信用卡。證據顯示比爾在死前曾被綑綁。不僅如此，她拒絕告知比爾剩餘的130磅屍塊下落，包含生殖器與其他身體部位。

奧邁馬2006年首次具備假釋資格，但遭拒絕，委員會認為她「不可預測且對公共安全構成嚴重威脅」。她入獄後仍長年與多名男性筆友保持關係，2006年與其中一名男性筆友結婚並獲得夫妻探視權，但丈夫2011年死亡。