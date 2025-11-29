秘魯邊境「進入緊急狀態」！　防堵非法移民大量湧入

▲大量移民聚集在智利阿里卡（Arica）的查卡尤塔（Chacalluta）邊境檢查站，等著跨越邊境、進入秘魯。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

秘魯總統赫利（José Jerí）28日宣布，與智利接壤的邊境地區即將宣布進入緊急狀態，以防止大量非法移民湧入。此前，預計下月當選的智利總統候選人誓言強硬驅逐非法移民。

赫利在社群媒體X發文表示，緊急狀態「將在移民未經授權入境的風險面前帶來安寧」。秘魯警察總長瓦爾韋德（Arturo Valverde）向當地電視台Canal N透露，目前至少有100名外國人聚集邊境，正試圖進入秘魯境內，主要為委內瑞拉人。他還說，由於預計宣布緊急狀態，邊境地區已經加強監控措施。

《路透社》報導，這次移民風波的導火線是智利極右翼總統候選人卡斯特（José Antonio Kast）的強硬表態，他被看好將在下月決選中擊敗左翼對手哈拉（Jeannette Jara）成為智利新任總統。

不過，卡斯特11月20日曾警告非法移民必須在未來數月內離境，否則等到他上台，將會強硬實施拘留或驅逐出境等措施，「如果你們不主動離開，我們將逮捕你們、拘留你們、驅逐你們，你們只能帶著身上的東西離開。」