芝加哥移民執法現場槍擊！男子「向聯邦探員」開槍　居民怒批引恐慌

▲美國芝加哥墨裔社區爆發執法衝突，男子疑似朝美國邊境巡邏隊（USBP）探員開槍，隨後逃離警車。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國芝加哥的移民執法行動8日爆發激烈衝突，一名男子疑似朝美國邊境巡邏隊（USBP）探員開槍，所幸無人受傷。美媒報導指出，這起事件發生於墨裔居民聚集的「小村莊」（Little Village）地區，是川普政府加強移民取締行動以來又一起暴力對抗事件，當地群眾怒批聯邦探員行動「非法且製造恐慌」。

根據美媒《福斯新聞》、《紐約時報》，美國國土安全部（DHS）發表聲明，指出一名駕駛黑色吉普車的男子朝執法探員開槍後逃逸，警方尚未逮捕嫌犯。芝加哥警方證實接獲聯邦探員遭開火報案，並出動人員協助封鎖現場。DHS強調，該事件並非獨立個案，近期針對聯邦執法人員的襲擊與阻撓事件明顯增加。

《紐約時報》指出，這場槍擊發生當天，聯邦人員正在芝加哥西南區展開移民取締行動，期間民眾情緒激動，有人朝探員車輛丟擲磚塊與油漆罐，現場一度混亂。社群影片顯示，數名戴面罩的探員在路邊拘捕民眾，過程中可聽見連續數聲疑似槍響。為控制場面，探員施放震撼彈（flashbang），引發更多抗議。

美媒《福斯新聞》則指出，至少有一人被拘留。芝加哥第22區市議員羅里葛斯（Michael Rodriguez）在臉書抨擊聯邦探員「製造恐慌與混亂」，直指其行動違憲且非法。第25區議員席格喬－羅培茲（Byron Sigcho-Lopez）也在社群平台直播，質問探員為何進入墨裔社區執法，現場氣氛一度緊張。警方最終介入，協助清場。

川普政府從9月起在芝加哥展開為期兩個月的「非法移民執法行動」，聲稱是為了保護城市」。

《紐約時報》指出，數千人已被逮捕，過程中至少有兩人遭聯邦探員開槍。部分聯邦法官與地方官員多次批評執法過當，有法官形容「使用武力令人震驚」，下令暫時限制探員行動。另有法官認為芝加哥郊區的移民拘留中心的環境惡劣，要求政府改善。

針對外界批評，聯邦政府官員為探員辯護，稱在面臨威脅時仍保持克制。邊境巡邏局高級官員波維諾（Gregory Bovino）則在社群平台反駁外界指控探員「非法使用催淚瓦斯」的說法，強調「別忽略探員遭開槍與暴力群眾攻擊的事實」，並表示當天仍成功逮捕多名非法入境者。

目前開槍嫌犯與涉事車輛仍在逃。DHS警告，針對聯邦執法人員的暴力行為正不斷升高，呼籲「暴力必須停止」。