點名「非法移民」害房價飆漲　范斯：3000萬人湧入美國

美國副總統范斯（JD Vance）13日接受福斯新聞訪問時提到，由於非法移民人數激增，加上新房子建設不足，導致房價飆升，「許多年輕人抱怨房價太昂貴，原因就是我們讓3000萬非法移民湧入美國」。

紐約郵報報導，范斯稱美國本身新屋建設就已經不足，隨著非法移民湧入，這些人占據原本應該屬於美國公民的房子。根據國會預算辦公室數據，2021年至2024年間平均每年有240萬移民進入美國；高盛分析發現，這其中約60%為非法入境。

拜登執政期間，美國經歷史上最大規模移民潮之一，川普在重返白宮之後迅速採取行動，封鎖美墨邊境，加大遣返非法移民的力道。范斯透露，拜登執政四年期間，新屋價格幾乎翻倍成長，漲幅達100%，但川普在任期間，房屋和租金價格僅上漲1%至2%。

針對住房供給問題，范斯告訴主持人漢尼提（Sean Hannity），美國可能需要興建約500萬棟新房，川普政府著重在努力把蓋房子變得更容易。他指出，共和黨執政州在滿足住房需求方面表現良好，優於民主黨執政的州，「我們在房地產市場面臨的最大挑戰之一，除了有太多非法移民正在占用美國公民的房子之外，就是藍州（傾向支持民主黨的州）沒有建造足夠的房屋」。

范斯也提到，先進科技技術可協助增加住房供應，且不會損害建築工人的利益，「沒有機器人可以取代一名優秀的藍領建築工人」，但機器人能幫助工人在更短時間內完成更多重複性工作，「我認為這將會帶來更高的薪資，並為美國公民帶來更多住房供給」。