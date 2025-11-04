秘魯宣布與墨西哥斷交！　「涉政變前總理」逃入墨使館求庇護

▲2025年3月，查維茲（Betssy Chavez）因叛亂和陰謀反對國家罪名受審。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

秘魯政府3日宣布與墨西哥斷絕外交關係，導火線是涉入政變的秘魯前總理查維茲（Betssy Chavez）逃入墨西哥大使館尋求政治庇護。墨西哥外交部目前暫未回應。

秘魯外交部長德齊拉（Hugo de Zela）在記者會上表示，政府當天稍早得知，查維茲已經逃至墨西哥駐秘魯大使館，「為了回應這種不友善行為，加上該國現任及前任總統多次干預秘魯內政，秘魯政府決定今日與墨西哥斷絕外交關係。」

查維茲在前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）政府擔任總理，被指控參與卡斯蒂略2022年底試圖解散國會的政變行動而面臨刑事指控。

卡斯蒂略已遭彈劾解職，被捕之後拘留至今。查維茲則從2023年6月起遭到監禁，直到今年9月審判期間才獲法官允許釋放。她的律師宣稱已數日未聯繫到當事人，不清楚她是否已經申請到庇護。

查維茲的司機曾經作證，在前總統企圖解散國會期間，查維茲曾要求司機把自己載往墨西哥大使館，但隨後又返回辦公室。查維茲否認當時試圖逃往大使館，也否認知悉卡斯蒂略解散國會的計畫，但檢方仍要求判處25年有期徒刑。

▼秘魯警方在秘魯首都利馬（Lima）的墨西哥大使館外站崗。（資料照／達志影像／美聯社）