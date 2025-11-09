震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」嗨翻評審爆紅　打破刻板印象

記者羅翊宬／綜合報導

在華麗選美舞台上罕見出現死亡金屬！智利27歲佳麗伊格納西婭（Ignacia Fernández）日前在「世界小姐智利」（Miss World Chile）初賽，以猛烈的死腔與重金屬旋律震撼全場。她身穿黑色禮服、妝容精緻，開口卻是充滿爆發力的嘶吼唱腔，強烈反差令全場觀眾與評審驚訝不已，網路上更掀起瘋傳風潮。

伊格納西婭是智利聖地牙哥的模特兒，同時也是前衛死亡金屬樂團「Decessus」的主唱，代表智利拉斯孔德斯（Las Condes）地區參賽。11月2日，她與樂團吉他手卡洛斯（Carlos Palma）登上舞台，在國家電視頻道Chilevisión演出原創歌曲，結合深沉吉他旋律與她標誌性的喉音死吼，成功震撼觀眾。

這場演出不僅獲得全場起立鼓掌，也讓她順利晉級決賽前20名，成為本屆最具話題的參賽者之一。

▲智利27歲佳麗伊格納西婭在選美舞台上秀歌喉唱死亡金屬樂，嗨翻評審。（圖／翻攝自Instagram，下同）

伊格納西婭在IG發文表示，「金屬樂一直是我人格與生活不可或缺的一部分——它是我的避風港、力量與源泉。」她坦言，能在選美舞台上展現自我，是無比珍貴的機會，並感謝樂團夥伴及支持者，「能在公開電視上突破界限、激勵他人、真誠做自己，是非常美好的經驗。」

她的表演打破傳統選美對女性才藝的刻板印象，顛覆過往以流行歌、舞蹈或朗誦為主的形式。英媒《國際財經時報》（International Business Times）評論指出，伊格納西婭以「真實與勇氣」重新定義美后形象，證明時尚與極端金屬並非對立，也能兼容並蓄。

自2020年成立以來，「Decessus」已與國際知名樂團如Jinjer、Epica與Fleshgod Apocalypse同台演出，今年9月還推出新曲〈Dark Flames〉。伊格納西婭不僅在音樂圈累積聲量，也希望未來能代表智利角逐「環球小姐」（Miss Universe）。

網友們紛紛留言力挺，「終於有人打破對女性的刻板印象」、「在選美界看到金屬女孩真是太鼓舞人心了」、「我不敢相信這是真的，我以為是AI！」還有人稱她是「金屬界的選美女王」。