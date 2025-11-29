　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑惡火128死200失蹤　「警鐘沉默」成幫凶

記者葉國吏／綜合報導　

香港大埔宏福苑發生嚴重火災，火勢延燒超過43小時，釀成128人罹難、約200人下落不明，成為港人心中無法遺忘的痛。政府正積極調查起火原因及設備失靈問題，並針對相關責任方展開追究。

▲▼香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

▲香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

火災自本周三下午爆發，消防出動逾2,300名人員，經歷多日努力才控制住火勢。大火疑由宏昌閣低層施工圍網起燃，接著蔓延至外牆發泡膠板，火焰迅速席捲大樓多層。災後數百住戶失去家園，部分區域溫度仍高達200度，消防仍持續進行降溫作業，屋宇署將於結構安全確認後進行採證。

事件暴露宏福苑消防系統問題，住戶反映火警當時未聽到警報聲。專責小組檢測後發現，8棟大樓警鈴電源正常但無法響起，直接影響逃生機會。政府化驗結果顯示，外牆棚架材料符合標準，但包裹窗戶的發泡膠板易燃性高是災情惡化主因。相關資料已交由跨部門調查小組，預計需時數週。

▲▼香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

▲香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

面對大量罹難者遺體辨識困難，家屬陸續至指定地點指認照片，場面悲傷。昨晚，鑑定小組進場搜集遺骨和殘肢，並結合DNA檢測協助確認身分。部分家屬情緒崩潰，現場安排心理師提供支持。當局承諾加速調查進度，同時追究工程顧問公司及消防設備承包商責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今晨10.5℃！白天回暖28℃　下週二變天3地區有雨
宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

宏福苑前保安主管爆：警鐘被關掉　成128死浩劫幫凶

宏福苑惡火128死200失蹤　「警鐘沉默」成幫凶

香港宏福苑慘劇已128死！　廉政公署拘捕8人

羅文嘉率團赴金門　與福建台商座談

宏福苑大火　香港政府宣布發放罹難家屬80萬慰問金、20萬生活補助

宏福苑五級大火128死！全港「降半旗3天」　李家超率官員默哀3分鐘

海基會：陸客遊金門不再「爆買」　愛去「金門縣養豬協會」合照

我國力挺「高市早苗」立場　 陸外交部酸：媚日謀獨，令人不齒

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

宏福苑前保安主管爆：警鐘被關掉　成128死浩劫幫凶

宏福苑惡火128死200失蹤　「警鐘沉默」成幫凶

香港宏福苑慘劇已128死！　廉政公署拘捕8人

羅文嘉率團赴金門　與福建台商座談

宏福苑大火　香港政府宣布發放罹難家屬80萬慰問金、20萬生活補助

宏福苑五級大火128死！全港「降半旗3天」　李家超率官員默哀3分鐘

海基會：陸客遊金門不再「爆買」　愛去「金門縣養豬協會」合照

我國力挺「高市早苗」立場　 陸外交部酸：媚日謀獨，令人不齒

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

齊柏林衛星成功升空！　歷經5次延期今晨發射

黃仁勳快閃台灣不忘光顧「內湖超人氣麵店」　1舉動超霸氣

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

快訊／苗栗國3南下事故　砂石車、2大貨車追撞

《不幸的幸會》林智妍曾甩肉8公斤！自製排毒果汁、低糖低脂菜單公開

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

金控前三季獲利吃下定心丸　一文看5家股利分派風向

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

黑五開跑美股全收紅　台積電ADR小漲、輝達逆勢跌1.81%

【把自己賣掉？】鑽好市多貨架「露乳拍照」 網黃2人組：一時興起

大陸熱門新聞

宏福苑慘劇已128死！廉政公署拘捕8人

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

宏福苑五級大火128死！全港降半旗3天

香港政府宣布發放罹難家屬80萬慰問金

宏福苑最新空拍全景曝！ 宏昌閣高樓層焦黑一片...宏志閣唯一倖免

海基會：陸客遊金門不再「爆買」

羅文嘉赴金門　與福建台商座談

高市稱無認定台灣地位　中方嗆：不思悔改

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產 射程可達1300公里

宏福苑惡火128死200失蹤　「警鐘沉默」成幫凶

宏福苑前保安主管爆：警鐘被關掉　成128死浩劫幫凶

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

起底「宏業建築工程有限公司」 成立21年...曾因棚架安全遭罰款

更多熱門

相關新聞

宏福苑慘劇已128死！廉政公署拘捕8人

宏福苑慘劇已128死！廉政公署拘捕8人

香港宏福苑大火造成慘重傷亡，截至目前已奪走128條人命，起火原因初步指向正在進行的大規模維修工程。香港廉政公署28日宣布，已針對宏福苑大維修工程可能涉及貪污的情況成立專案小組，並展開全面調查。當天晚間，在多個地點先後拘捕8人，涉事人包括工程顧問、棚架工程分包商及中間人。

香港政府宣布發放罹難家屬80萬慰問金

香港政府宣布發放罹難家屬80萬慰問金

宏福苑五級大火128死！全港降半旗3天

宏福苑五級大火128死！全港降半旗3天

宏福苑最新空拍全景曝！ 宏昌閣高樓層焦黑一片...宏志閣唯一倖免

宏福苑最新空拍全景曝！ 宏昌閣高樓層焦黑一片...宏志閣唯一倖免

宏福苑大火死亡人數「增至128人」！

宏福苑大火死亡人數「增至128人」！

關鍵字：

宏福苑

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

AV女優當小三　悄悄引退消失

「張君雅小妹妹」結婚了！

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

陳美鳳澄清與邱澤緋聞王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

吃碗粿遇惡煞！自慰「打滿1整杯」

許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

交往4年「啪啪只成功3次」　她淚揭原因：這種男人太稀有

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面