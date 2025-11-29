宏福苑惡火128死200失蹤　「警鐘沉默」成幫凶

記者葉國吏／綜合報導

香港大埔宏福苑發生嚴重火災，火勢延燒超過43小時，釀成128人罹難、約200人下落不明，成為港人心中無法遺忘的痛。政府正積極調查起火原因及設備失靈問題，並針對相關責任方展開追究。

▲香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

火災自本周三下午爆發，消防出動逾2,300名人員，經歷多日努力才控制住火勢。大火疑由宏昌閣低層施工圍網起燃，接著蔓延至外牆發泡膠板，火焰迅速席捲大樓多層。災後數百住戶失去家園，部分區域溫度仍高達200度，消防仍持續進行降溫作業，屋宇署將於結構安全確認後進行採證。

事件暴露宏福苑消防系統問題，住戶反映火警當時未聽到警報聲。專責小組檢測後發現，8棟大樓警鈴電源正常但無法響起，直接影響逃生機會。政府化驗結果顯示，外牆棚架材料符合標準，但包裹窗戶的發泡膠板易燃性高是災情惡化主因。相關資料已交由跨部門調查小組，預計需時數週。

▲香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）



面對大量罹難者遺體辨識困難，家屬陸續至指定地點指認照片，場面悲傷。昨晚，鑑定小組進場搜集遺骨和殘肢，並結合DNA檢測協助確認身分。部分家屬情緒崩潰，現場安排心理師提供支持。當局承諾加速調查進度，同時追究工程顧問公司及消防設備承包商責任。