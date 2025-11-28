宏福苑大火死亡人數「增至128人」！　保安局：需花4週調查

▲香港宏福苑28日火勢撲滅後狀況。（圖／央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日下午三點通報，目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。香港特區政府保安局局長鄧炳強在28日下午的記者會上表示，火災調查預計需花費三至四週的時間。

據《央視新聞》報導，香港消防處處長楊恩健在記者會上表示，已完成大埔火災滅火和搜索工作，動用2300多名消防和救護人員。

▲香港宏福苑28日凌晨的狀況。（圖／路透，上同）

香港大埔宏福苑26日下午發生五級火警。香港警方27日已逮捕3人，他們為工程公司負責人，包括2名董事、1名工程顧問。香港廉政公署27日成立專案小組，就宏福苑維修工程可能涉貪展開調查，並於28日拘捕負責監督維修的工程顧問公司2名董事。

當地消防表示，目前滅火行動已經大致完成，宏福苑大火規模罕見，短短時間內便升至最嚴重的五級火警，災情在30年來最為慘重。

香港保安局同時指出，經初步調查，起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。

