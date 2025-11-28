宏福苑五級大火128死！全港「降半旗3天」　李家超率官員默哀3分鐘

記者閔文昱／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生罕見五級大火，造成重大死傷。為悼念罹難者，香港特區政府28日晚間宣布，將自11月29日至12月1日展開全港哀悼安排，包括下半旗、取消官方活動，以及設置18區弔唁處供市民悼念。

▲香港大埔宏福苑大火。（圖／路透，下同）

特區政府表示，三日期間，全港所有政府建築物及設施，包含境外辦事處都會下半旗誌哀；同時，政府主要官員將取消非必要公開行程，所有由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動也將視情況取消或延期。

行政長官李家超將於29日上午8時，偕同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在政府總部默哀三分鐘，向火災罹難者致上最沉痛的哀悼。

民政事務總署則宣布，將於全港18區設立弔唁處，供市民簽署弔唁冊，開放時間為11月29日至12月1日，每日上午9時至晚上9時，讓市民表達對罹難者的追思。

大埔宏福苑的火勢因蔓延快速，造成30年來最嚴重的火警災情。截至28日下午，已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。消防處透露，滅火與搜索行動共動員逾2300名消防及救護人員，並指出發泡膠板（保麗龍）高度易燃，是火勢迅速擴散的重要因素。

同時，香港警方已陸續拘捕與宏福苑維修工程相關的工程公司負責人，包括董事與工程顧問；廉政公署也成立專案小組調查是否涉及貪腐，截至28日已拘捕兩名工程顧問公司董事。火災調查預計需時三至四周。