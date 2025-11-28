羅文嘉率團赴金門　與福建台商座談

▲羅文嘉赴金門與福建台商座談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

海基會秘書長羅文嘉27日至29日赴金門實地視察海基會駐金門行政協調中心運作情形，並就近與福建地區多位台商會長意見交流，瞭解台商在當地經營現況與實際需求，強化政府對台商與民眾的服務能量。

羅文嘉表示，金門是兩岸民眾往返的重要樞紐，自疫情後小三通恢復通航以來，旅運量大幅增加，為提供金門鄉親，以及經小三通往來兩岸的台商及民眾更優質的服務，海基會去年派員常駐金門行政協調中心，與金門縣紅十字會、移民署、海關、疾管署及港務處等相關單位密切合作，透過完善的跨機關聯繫機制，協助在大陸需要醫療後送之民眾順利返台。

羅文嘉也藉由此行深入瞭解第一線工作情形，包含相關行政作業、案件處理流程及突發事件之應處作為等，同時也向在地服務的同仁表達感謝與肯定。

羅文嘉強調，海基會將持續提升跨單位合作效率、優化流程，確保民眾於跨境往返時能獲得及時、周全的協助。

此次行程也特別安排與福建地區台商會長及代表進行意見交流，台商除了分享在大陸經營外，也針對兩岸各項交流、小三通增加船班以及金門飛台北航班、急難救助等議題，進行意見交換。

羅文嘉感謝台商多年來在地耕耘，不僅創造就業、促進經濟發展，也為兩岸各項交流注入正面力量，是海基會長期重要的合作夥伴，「海基會將持續以務實態度回應台商需求，加強跨部會協調，提供更貼近需求的協助，扮演台商最堅實的後盾。」

金門縣李文良副縣長、金門縣議會王垣坤秘書長以及陳玉珍立委也應邀出席台商餐敘，羅文嘉指出，感謝地方政府長年在小三通機制、急難救助及旅運服務上提供的支持，此次金門行讓他更深刻體會行政協調中心及金門各單位在小三通服務中所扮演的關鍵角色，也看到台商面對市場變動所展現的韌性與智慧。

羅文嘉還說，未來海基會將持續提升服務品質，強化跨部會協調，並更積極蒐集台商與民眾的需求，使各項政策與服務更加周延。同時秉持「民主、和平、人道」的核心精神，服務台商及民眾，讓身處不同地區的國人能感受到政府溫暖而有力的支持。