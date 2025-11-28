　
地方 地方焦點

羅文嘉抵金門關注小三通人道協作　盼強化兩岸服務量能

▲海峽交流基金會秘書長羅文嘉前往金門紅十字會，感謝紅十字會在兩岸醫療後送協助。（圖／民眾提供）

▲海峽交流基金會秘書長羅文嘉前往金門紅十字會，感謝紅十字會在兩岸醫療後送協助。（圖／民眾提供，下同）

記者鄭逢時／金門報導

海峽交流基金會（海基會）副董事長兼秘書長羅文嘉11月27日展開為期2天的金門行程，下午前往金城鎮的金門紅十字會與會務人員座談，他強調，儘管兩岸在政治上仍有歧異，但在人道需求面前，「海基會與紅十字會永遠站在第一線」，盼在民眾最需要協助的時刻提供及時而周全的服務。

羅文嘉行程首先來到小三通水頭碼頭的海基會辦公室，了解當前運作及相關協助流程，他表示，小三通啟用後，兩岸旅客若在對岸發生意外，經金門後送、再搭乘醫療專機返回台灣，是最有效率的救援模式，而紅十字會長期扮演關鍵角色，因此特別到訪表達感謝。

▲海峽交流基金會秘書長羅文嘉前往金門紅十字會，感謝紅十字會在兩岸醫療後送協助。（圖／民眾提供）

針對此行重點，羅文嘉說，他也借此機會了解福建開放到金門觀光滿一年的執行情況，盼掌握兩岸往來中可能遇到的問題，作為後續政策調整與推動的參考，他並透露，28日將邀請在福建的台商經由小三通來金門座談，關心他們在大陸經商所面臨的挑戰，包括投資糾紛、中美關稅政策變動與全球供應鏈重組等，希望海基會能在適當面向上提供協助。

在與紅十字會的交流中，羅文嘉也提到，海基會既有的合作計畫將持續推動，並將研議是否能協助金門紅十字會處理目前向縣府承租辦公場所的租金問題，以改善其運作環境，他表示，金門身處兩岸往來前線，在人道服務方面更需穩固而靈活的支援機制，海基會會盡力成為可靠後盾。

11/26 全台詐欺最新數據

羅文嘉抵金門關注小三通人道協作　盼強化兩岸服務量能

