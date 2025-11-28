海基會：陸客遊金門不再「爆買」　愛去「金門縣養豬協會」合照

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會近日率團赴金門參訪，海基會副秘書長、發言人黎寶文透露，近期透過小三通入境的大陸旅客，旅遊模式與疫情前有明顯不同，不再以「爆買」為主，甚至會造訪一些非熱門景點，例如「金門縣養豬協會」，象徵「把自己當豬養」。

黎寶文28日下午搭機一抵達台北，就直接回到海基會主持例行的背景說明會，他提到，疫情後透過小三通來到金門旅遊的大陸民眾，跟他們所想的不太一樣，會去很多他們從沒想過的景點。

黎寶文說，疫情前的陸客常常是「爆買」「豪擲千金」，這種觀光樣態出現了很大的轉變，現在大部分的旅客都是年輕人，而且是30歲以下的女性居多，大部分就是來自由行，過過週末，騎著電動腳踏車在金門各處遊覽。

▼羅文嘉拜會金門紅十字會。（圖／民眾提供）



黎寶文指出，這些旅客造訪的景點很多都不是觀光手冊中的熱門、知名景點，像是「金門縣養豬協會」，象徵「把自己當豬養」。

海基會去年設立駐金門、馬祖的行政協調中心，運作至今皆滿一周年，黎寶文表示，金門協調中心主要處理最多的是醫療後送的部分，今年就有17個案例，包含兩個月前有一名陸客騎電動腳踏車發生交通意外，在大家的努力下一天之內就將人送回大陸。

黎寶文還說，馬祖協調中心的部分人流較少，主要是服務當地的陸配，例如有需要海基會文書驗證等服務的，就可以在第一線提供諮詢，或是轉介給台灣的服務處。