海基會將率團訪問新加坡　強調沒有「先斬後奏」

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山傳出下月將率團出訪新加坡，參加「亞洲台灣商會聯合總會」的年會。對此，海基會副秘書長、發言人黎寶文證實，海基會的確有受邀出席活動，但出席人員與詳細行程尚在評估中。

黎寶文提到，海基過去幾年，大部分的工作都是想辦法建立大陸台商與世界各地台商的連結，過程中也發現，台商對於美中戰略對抗，還有關稅戰的相關議題都感到高度不確定性，加上大陸內部的經濟環境也正在變化，導致經營型態、經營策略都需要改變。

黎寶文指出，他們聽台商說最多的，都是希望能夠多角化、多元化分散風險，所以海基會一直都跟亞洲台商總會保持密切聯繫，也舉辦過多次活動，去促成大陸台商與各地台商協會的互動連結；也因為這樣子，亞洲台商總會過去都會邀請海基會出席年會，「去年在馬來西亞舉辦時，就邀請了羅文嘉秘書長，今年也是依例來邀請。」

對於董事長吳豊山是否親赴新加坡出席活動，黎寶文坦言，內部還在討論評估，不論是出席的成員，還是相關行程都還沒確定，待有更明確的消息後會再報告。

至於外界質疑海基會「踩線」其他部門的業務，黎寶文強調，此案在整個決策過程中都有與陸委會充分溝通，沒有所謂「先斬後奏」的情況，而且服務台商本就是政府各界要通力合作來完成的。

黎寶文還說，海基會也會跟其他單位保持密切聯繫，畢竟要前往東南亞國家，不單只涉及陸委會，與其他部會也都有維持討論，會一起完成任務。