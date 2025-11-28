海基會：台灣社會對陸配的疑慮　關鍵在大陸對台軍事威脅

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸配擔任公職的議題近期引起各界激烈討論，也有聲音認為相關規定可能造成對陸配的歧視。海基會副秘書長、發言人黎寶文表示，台灣社會對陸配的疑慮，關鍵並不是來自陸配的行為，根本因素是大陸對台的軍事威脅。

黎寶文28日在例行記者會上提到，陸配朋友在台灣跟整體台灣社會產生對立或是刻板印象，其實最重要的來源並不在於陸配本身，而是大陸從來沒有放棄過對台灣的威脅，「這樣子的印象在台灣社會所形成了長期的認知，才是問題的癥結根本，跟陸配朋友到台灣來是沒有關係的。」

黎寶文認為，大部分陸配朋友來到台灣，基本上都安居樂業、積極融入台灣生活，就像海基會不斷在說的，陸配來到台灣都是台灣家庭的一份子，就海基會第一線的了解，融入社區、盡責扮演家庭的角色，這才是大部分陸配的常態。

黎寶文強調，台灣社會對陸配的疑慮，關鍵並不是來自於陸配的行為，更根本的因素是來自於台灣社會對大陸軍事威脅的反應，「這才是終極的原因。」

對於陸配當選公職後，需不需要放棄國籍，黎寶文說，政府的立場已經非常清楚，海基會也跟政府各機關立場一致，就是民選的公職，手中握有公權力，跟政府的關係是非常緊密的，而且需要跟政府之間建立完整的信賴關係，所以自然而然就會要求「忠誠義務」，這個忠誠應該是「單一忠誠」。

黎寶文解釋，事實面來看很清楚，大陸有一系列的國家安全法律，包含國家安全法、國家情報法，以及反間諜法等，大陸人民都有協助國家提供情報的義務，「換句話說，這樣子的舉國體制、情報收集的手法，也是我方應該認真思考，會不會造成國安疑慮的重要事實依據。」