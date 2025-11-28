　
大陸 大陸焦點 特派現場

海基會：台灣社會對陸配的疑慮　關鍵在大陸對台軍事威脅

▲▼海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸配擔任公職的議題近期引起各界激烈討論，也有聲音認為相關規定可能造成對陸配的歧視。海基會副秘書長、發言人黎寶文表示，台灣社會對陸配的疑慮，關鍵並不是來自陸配的行為，根本因素是大陸對台的軍事威脅。

黎寶文28日在例行記者會上提到，陸配朋友在台灣跟整體台灣社會產生對立或是刻板印象，其實最重要的來源並不在於陸配本身，而是大陸從來沒有放棄過對台灣的威脅，「這樣子的印象在台灣社會所形成了長期的認知，才是問題的癥結根本，跟陸配朋友到台灣來是沒有關係的。」

黎寶文認為，大部分陸配朋友來到台灣，基本上都安居樂業、積極融入台灣生活，就像海基會不斷在說的，陸配來到台灣都是台灣家庭的一份子，就海基會第一線的了解，融入社區、盡責扮演家庭的角色，這才是大部分陸配的常態。

黎寶文強調，台灣社會對陸配的疑慮，關鍵並不是來自於陸配的行為，更根本的因素是來自於台灣社會對大陸軍事威脅的反應，「這才是終極的原因。」

對於陸配當選公職後，需不需要放棄國籍，黎寶文說，政府的立場已經非常清楚，海基會也跟政府各機關立場一致，就是民選的公職，手中握有公權力，跟政府的關係是非常緊密的，而且需要跟政府之間建立完整的信賴關係，所以自然而然就會要求「忠誠義務」，這個忠誠應該是「單一忠誠」。

黎寶文解釋，事實面來看很清楚，大陸有一系列的國家安全法律，包含國家安全法、國家情報法，以及反間諜法等，大陸人民都有協助國家提供情報的義務，「換句話說，這樣子的舉國體制、情報收集的手法，也是我方應該認真思考，會不會造成國安疑慮的重要事實依據。」

11/26 全台詐欺最新數據

526 2 6779 損失金額(元)

陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮
前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」
MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見講「廣東話」
婚禮就在小鬼冥誕！許瑋甯感性：覺得他有來
快訊／中華男籃抗日苦戰　半場遭渡邊雄太三分彈砲轟23分落後
快訊／台南永康連環車禍！6人受傷「1女鎖骨變形」
快訊／台肥突公告吳音寧不再擔任董事　原因曝光
快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶：盼不再有傷

海基會將訪新加坡　強調沒有「先斬後奏」

海基會將訪新加坡　強調沒有「先斬後奏」

海基會董事長吳豊山傳出下月將率團出訪新加坡，參加「亞洲台灣商會聯合總會」的年會。對此，海基會副秘書長、發言人黎寶文證實，海基會的確有受邀出席活動，但出席人員與詳細行程尚在評估中。

陸配「6改4」恐衝擊健保？　石崇良：從公平正義來看須審慎思考

陸配「6改4」恐衝擊健保？　石崇良：從公平正義來看須審慎思考

民眾黨聲援徐春鶯　民進黨勸別搞錯重點：任何人都不該違法

民眾黨聲援徐春鶯　民進黨勸別搞錯重點：任何人都不該違法

國民黨團提修法「陸配參政免放棄國籍」　立法院會今付委審查

國民黨團提修法「陸配參政免放棄國籍」　立法院會今付委審查

陸委會：陸配任公職會被索要國家機密

陸委會：陸配任公職會被索要國家機密

海基會陸配軍事威脅

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

