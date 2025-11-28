陸海警4船闖入金門水域　海巡4艇阻截驅離斥「常態騷擾」

▲中國海警闖入金門水域，海巡驅離。（圖／記者鄭逢時翻攝，下同）

記者鄭逢時、劉人豪／金門報導

金門海域今（28）日上午再度出現中國海警船隻越界情形，針對中國海警於官網宣稱「在金門附近海域依法執法巡查」，海巡署嚴正駁斥，強調相關說法與事實不符，我方已即時部署兵力全程監控並成功驅離。

海巡署指出，今日上午8時許，第十二（金門）巡防區首先偵獲中國海警船跡象，隨即派遣多艘巡防艇前往前推部署，約於8時50分，中國海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」等4艘船舶，以兩艘為一組，自料羅東方及烈嶼西南方相繼闖入我國水域，並以縱隊方式航行，我方4艘巡防艇立即進行併行監控與阻截，同時透過中、英文無線電明確要求其轉向退離，在海巡艦艇持續壓迫下，中方船隻最終於上午10時50分退出金門限制水域。

海巡署強調，中國海警以「執法巡查」為名的說法根本站不住腳，實際行徑已呈現「常態性騷擾」，不僅干擾兩岸關係，更破壞區域和平穩定。我方將持續秉持堅定執法立場，密切掌握中方動態，提前部署巡防能量，必要時立即監控、驅離，並持續公布相關影像，以澄清不實訊息，展現守護國家主權與確保民眾安心的決心。