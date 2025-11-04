台南大學127週年校慶聖火傳抵南投　校友熱情迎接

▲南大127週年校慶聖火傳抵南投。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺南大學日前辦理127週年校慶聖火環台活動，邀請前南大校長吳鐵雄參與，11月2日下午抵達南投縣，並由草屯鎮炎峰國小校長陳恒聰等在地校友迎接，也展現南大人跨世代傳承的熱情與團結。

南大聖火環台活動自10月30日啟程，陸續完成高雄、屏東、臺東、新北、臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義與澎湖等地燃點儀式，於11月3日回到南大；南大副校長侯志正、校友總會理事長吳東林，校友服務中心主任劉哲宏、專門委員賴炯明及校安人員陳雅玫等人2日抵達炎峰國小，與南投縣校友會及多位校友身著南大藍T、手持火炬列隊，共同主持燃點儀式，氣氛溫馨熱烈。

校友總會特別邀請47級吳鐵雄與50級曾助雄2位校友共同參與聖火傳遞活動；吳鐵雄曾是南投地區許多年輕校友在學生時期敬重的校長，其出席令在場校友深受感動，紛紛表示：「能再與當年的校長一同迎接聖火，彷彿回到了南大求學的美好時光。」

陳恒聰指出，南投地區校友長年服務於教育現場，秉持母校「仁智誠正、勤奮篤實」的校訓，致力於啟發孩子的潛能與品格，「今天母校聖火傳到南投，不僅象徵榮耀，也提醒我們繼續把教育的熱情與信念傳遞給下一代」；吳東林表示，南大聖火環台不僅是一場象徵性的活動，更串起跨世代校友之間的情誼與精神，「從資深學長到年輕校友，大家都懷抱著同一份南大情，這就是薪火不滅的真正意義。」