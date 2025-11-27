森林法修正聚焦保障世代居住林地權益　陳亭妃：強化罰則及火災應變

▲立委陳亭妃於立法院提出森林法修正意見，呼籲保障世代林地居住權益與強化火災應變。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會27日審議《森林法》修正草案，立委陳亭妃指出，此次修法廣受社會關注，尤其是針對「世代居住在林地」民眾權益保障，她表示，由於早期因資料缺乏及航測影像不清楚，許多家庭難以證明世居事實，呼籲農業部在公務員不違法前提下，採用更務實與彈性的證明方法，使制度更貼近實際生活情況。

陳亭妃說明，現有可採信的航測圖多出自民國65至71年間，當時技術有限且缺乏水電等佐證資料，加上許多長者已逝，造成證明困難。然而，地方里長及住戶常能清楚證明世居事實。農業部長也承諾將在合規範圍內檢討更彈性證明標準，加強與地方溝通。

在森林保護層面，陳亭妃指出台南擁有逾4萬公頃國有林地，為重要生態資源，惟現有罰則不足以遏止破壞。她強調97％森林火災為人為因素，修法目的即在賦予主管機關更多執法工具，防止惡意破壞反覆發生，並要求建立完善森林火災應變SOP。除了宣導，也須結合取水點、蓄水池、消防救援路線及跨部會動員機制，避免森林大火延燒難控。

陳亭妃強調，本次修法目的是提供主管機關更完整法制基礎與執法工具，並在不使公務員違法前提下，保障長期耕作及居住林地民眾權益，期農業部儘速提出具體執行方案及加強跨部會合作，真正提升台灣森林保護能力。