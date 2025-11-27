宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文：好想再牽你的手

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，目前已造成55人死亡、72人受傷，超過200名住戶失聯。死亡名單中，包含一名37歲的消防員何偉豪，其女友最新發文寫下，「我的superhero任務完成返回氪星了。」

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透，下同）

據《紅星新聞》報導，殉職消防員何偉豪隸屬沙田消防局，他於下午3時01分到場，在地下救援，至約3時30分失去聯絡，消防處啟動相關程序尋找，至下午4時01分在宏昌閣升降機對開空地尋獲，當時何偉豪的面部燒傷，由救護員確認及威爾斯親王醫院急救。

何偉豪的朋友當晚在社群平台發文悼念，「請好好記著英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我地勳付出所有（感謝你為我們付出的一切），落更喇（晚安了），好好休息bro……。」相關貼文惹全網鼻酸。

何偉豪的女友最新發文寫下，「多謝大家的關心，我都有看到，我的superhero任務完成返回氪星了，你是我的驕傲，但對不起，我想向大家請一個小假期，因為我真的無法接受，我好想好想可以再牽你的手。」

宏福苑大火規模罕見，短短時間內便升至最嚴重的五級火警，災情在30年來最為慘重。承包外牆工程的宏業建築工程有限公司已有3名董事與顧問（年齡介於52歲至68歲）以「過失殺人」嫌疑被捕。警方表示，將持續調查建材是否違規、施工是否疏失，並釐清是否涉及刑事責任。