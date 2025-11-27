　
生活

3分鐘失去逃生力！高樓火災「毒氣最致命」　醫教3招保命：貼地爬

記者施怡妏／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下，火勢迅速蔓延7棟大樓。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，發生火災時，致命的不是火焰，而是看不見的「煙」，3分鐘就可能讓人失去逃生能力，此時應該貼地爬行，最重要的是關門，可阻擋熱與煙。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖，下同／路透）

黃軒在粉專發文，大樓火災中最致命的因素不是火，而是「煙囪效應、毒氣吸入、熱衝擊、濃煙造成迷路，以及恐慌下的錯誤反應」。

黃軒指出，熱煙會沿著樓梯間和電梯井快速上竄，形成所謂「煙囪效應」，速度可達每秒2至5公尺，樓層越高反而越危險。

黃軒解釋，火場中最致命的不是黑煙，而是毒氣，如一氧化碳（CO）和氰化氫（HCN），會造成缺氧甚至讓細胞無法利用氧氣，「80至90％的火災死亡者，血中同時出現這兩種氣體」。此外，火場高溫空氣也極具威脅，吸入60度的空氣1分鐘內就會昏迷，150度時吸2口，氣道就會受損；火災發生時，天花板溫度高達700度，地面則僅40度，逃生時應貼地爬行。

▲▼香港宏福苑大火 。（圖／路透）

他進一步提醒，濃煙短短2分鐘就可能讓人迷失方向，視線瞬間變黑，70％的人甚至會誤跑回火源，「真正的死因常是迷失方向」；恐慌也會導致錯誤決策，如跑進廁所、跳樓或返家拿物品，「不是笨，是人的生理反應。」

黃軒也分享4個小知識，火災時搭電梯等同於「毒氣快遞」、防火門未關會讓整層樓充滿毒煙，閃燃導致房間高溫瞬間爆發，以及樓梯間不一定安全。

最後，黃軒列出逃生3大原則，第一是避免吸入濃煙，貼地爬行，濕毛巾僅能延緩數十秒；第二，關門可擋煙與熱5至20分鐘；第三，若無法安全逃離，就原地密閉，於避難層或防煙室等待救援，遠比盲目逃跑安全。

11/25 全台詐欺最新數據

火災逃生技巧毒氣煙囪效應防火門

