台男紐西蘭自駕出事了！　越線猛衝「對向皮卡車撞爛」1女重傷

▲一名台灣男子在紐西蘭自駕時出車禍，導致一名當地女子重傷。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

來自台灣的34歲鄭姓男子（Ying-Ting Cheng）在紐西蘭南島自駕旅遊時發生車禍，越線並且迎面撞上對向來車，導致受害車上一名女性乘客重傷。

綜合紐西蘭媒體報導，本月15日中午前不久，這場車禍發生在奧塔哥（Otago）自然景點羅靈梅格（Roaring Meg）附近。

鄭男駕駛一輛豐田（Toyota）休旅車，載著另外3人前往皇后鎮（Queenstown），經過設有速限55公里標誌的彎道時，卻突然越過中線，朝著對向車道衝過去。另一輛載有當地一家4口的福特Ranger皮卡車試圖閃躲，最終撞上陡峭岩石河岸。

聖約翰救護車（St John Ambulance）發言人證實，車禍現場一共評估治療8名傷患，其中6人輕傷。傷勢最嚴重的紐西蘭女性被直升機送往但尼丁醫院（Dunedin Hospital），診斷出多處骨折等嚴重傷勢，已接受手術治療，預估必須耗費數月才能康復。另一名中度傷患則被救護車送往湖區醫院（ Lakes District Hospital）治療。

當地交通警察馬丁（Bruce Martin）指出，事故肇因是駕駛分心、而非超速，「這名遊客是第一次在紐西蘭開放道路上駕駛」。此外，2車均因嚴重毀損而報廢。

鄭男赴紐西蘭度假2周，原定22日返台。他17日在皇后鎮地方法院出庭時，被起訴疏忽駕駛導致他人受傷等罪，判賠8400紐元（約新台幣15萬元），其中包含2000紐元（約新台幣3.5萬元）的精神損害賠償，並且吊銷駕駛資格6個月。