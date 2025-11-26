　
國際

台男紐西蘭自駕出事了！　越線猛衝「對向皮卡車撞爛」1女重傷

▲車禍、事故。（示意圖／達志影像）

▲一名台灣男子在紐西蘭自駕時出車禍，導致一名當地女子重傷。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

來自台灣的34歲鄭姓男子（Ying-Ting Cheng）在紐西蘭南島自駕旅遊時發生車禍，越線並且迎面撞上對向來車，導致受害車上一名女性乘客重傷。

綜合紐西蘭媒體報導，本月15日中午前不久，這場車禍發生在奧塔哥（Otago）自然景點羅靈梅格（Roaring Meg）附近。

鄭男駕駛一輛豐田（Toyota）休旅車，載著另外3人前往皇后鎮（Queenstown），經過設有速限55公里標誌的彎道時，卻突然越過中線，朝著對向車道衝過去。另一輛載有當地一家4口的福特Ranger皮卡車試圖閃躲，最終撞上陡峭岩石河岸。

聖約翰救護車（St John Ambulance）發言人證實，車禍現場一共評估治療8名傷患，其中6人輕傷。傷勢最嚴重的紐西蘭女性被直升機送往但尼丁醫院（Dunedin Hospital），診斷出多處骨折等嚴重傷勢，已接受手術治療，預估必須耗費數月才能康復。另一名中度傷患則被救護車送往湖區醫院（ Lakes District Hospital）治療。

當地交通警察馬丁（Bruce Martin）指出，事故肇因是駕駛分心、而非超速，「這名遊客是第一次在紐西蘭開放道路上駕駛」。此外，2車均因嚴重毀損而報廢。

鄭男赴紐西蘭度假2周，原定22日返台。他17日在皇后鎮地方法院出庭時，被起訴疏忽駕駛導致他人受傷等罪，判賠8400紐元（約新台幣15萬元），其中包含2000紐元（約新台幣3.5萬元）的精神損害賠償，並且吊銷駕駛資格6個月。

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

雲云董座9刀殺害技術長求調解　遺孀揪心：不知怎麼原諒
香港嚴重火警「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職
今晚到明天3地易下雨　周五低溫探14度
快訊／香港嚴重火警　已釀4死2重傷
疑「拖行學妹剪髮」學長發聲！　還原過程

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

公園約會成噩夢！18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

177名乘客險缺氧！　韓客機「貨艙門半開」降落才發現

IG狂曬名牌！「假富二代」連拐4女　暗巷性侵女大生40分鐘

威廉哈利同聲譴責BBC　黛妃遭欺騙接受專訪

南韓專家：北韓已擁150枚核武　2040年可能增至400多枚

台男紐西蘭自駕出事了！　越線猛衝「對向皮卡車撞爛」1女重傷

泰世紀洪災33死！人妻求助網友尋夫　意外抓包他「飯店爽擁小三」

泰國南部洪災增至33死　失聯5台人確認安全無虞

體育場籃球架突倒塌「正中16歲運動選手」　絕命畫面全被拍

和平協議擋不住？　學者示警：俄最快「停戰1年內」挑戰北約

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

台南龍崎光節空山祭12/25登場　14裝置藝術打造全台最美山林燈節

台灣10月手機銷量增17%　iPhone 17系列包辦熱銷榜

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

星野集團首座「奈良監獄博物館」亮點公開　咖啡廳吃原創咖哩麵包

郭富城大方公開三女兒名字　被問第4胎計畫認：順其自然

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

她搭渡輪眼睜睜看「行李全漂走」

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

輝達恭喜Google要賣晶片：但我領先業界一個世代

「世界最強」女大力士是男的　剝奪冠軍資格

烏干達DNA檢測98%非親生　官員嘆：別驗了

關西機場驚傳墜樓　中國男從4樓摔落亡

南韓爆發非洲豬瘟「最高危機」警報

美股大漲664點！輝達下挫逾2％　台積電ADR平盤

澤倫斯基願停戰　促與川普簽署駐軍備忘錄

馬克宏：一簽和平協議「法英土部隊」將進駐烏克蘭

「肉償抵餐」台女網美簽證過期　恐遭驅逐

2童箱屍　「母殺年幼兒女」逃回國

2童箱屍　「母殺年幼兒女」逃回國

來自韓國的李學英（Hakyung Lee，音譯）在紐西蘭殺害一對年僅8歲與6歲的親生兒女，將雙屍藏匿在行李箱中丟棄。她25日被判無期徒刑，必須服刑至少17年才能申請假釋。

北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞

北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

「女帝行人」闖紅燈　Uber撞上挨罰1萬6

「女帝行人」闖紅燈　Uber撞上挨罰1萬6

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

紐西蘭車禍自駕交通事故

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

