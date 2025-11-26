　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄「女帝行人」闖紅燈！Uber直行撞上　挨罰1萬6+吊扣駕照

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區昨（25）日晚間發生一起車禍，一名女行人闖紅燈行走在斑馬線上，遭到綠燈直行的多元化計程車撞上，造成女行人頭部磕撞腦震盪。警方表示，駕駛未禮讓行人先行且致人受傷，可依道路交通管理處罰條例最高罰3萬6000元，並吊扣駕照1年；而闖紅燈的女子則可依同法開罰500元。

▲▼女行人闖紅燈被uber撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女行人闖紅燈被uber撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在25日晚間7點40分，警消獲報，三民區鼎中路、鼎貴路發生一起車禍。警方到場調查，當時44歲許姓男子駕駛多元化計程車行經路口時，與闖紅燈行走於斑馬線上的53歲李姓女子發生碰撞，導致李女腦震盪，經送醫救治後無大礙。

警方對許姓男子實施酒測，查無酒駕行為。初步研判，許姓男駕駛行近行人穿越道，有行人穿越時，未讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，可處新臺幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年。

▲▼女行人闖紅燈被uber撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲uber雖然綠燈，但未禮讓行人先行慘吞罰單又被吊扣駕照。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，李姓女子不依號誌指示通行，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，警方將處新臺幣500元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牙醫教父「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億
賴清德正式宣布「軍購特別預算」！　1.25兆分8年編列
網黃好市多露胸「把自己賣掉」在高雄！　警方要查了
狂吹「救命神器」！　奇蹟找到失聯6天裝甲兵
LIVE／台灣史無前例1.25兆國防預算！　賴清德最新說明
被偷10天！　「卯兔星君」金身找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜店女公關遭前男友狂刺1分鐘　2路人目睹她被拖行急報警

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

判刑11年沒到案　通緝犯上酒店嗨完被盤查...推警落跑畫面曝

屏東霧台3年獵4黑熊！機車三貼運熊屍　1人頂替罪處拘役、8人無罪

國道飛來傳動軸狠砸油電休旅車　氣囊全爆駕駛嚇傻...險人生登出

北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞！2人慘摔送醫

網黃闖好市多露胸「把自己賣掉」　地點在高雄！前鎮分局要查了

牙醫教父養17密醫「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

疑妻外遇靠「出差5天」揪出小王　正牌尪心碎反擊

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

夜店女公關遭前男友狂刺1分鐘　2路人目睹她被拖行急報警

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

判刑11年沒到案　通緝犯上酒店嗨完被盤查...推警落跑畫面曝

屏東霧台3年獵4黑熊！機車三貼運熊屍　1人頂替罪處拘役、8人無罪

國道飛來傳動軸狠砸油電休旅車　氣囊全爆駕駛嚇傻...險人生登出

北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞！2人慘摔送醫

網黃闖好市多露胸「把自己賣掉」　地點在高雄！前鎮分局要查了

牙醫教父養17密醫「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

疑妻外遇靠「出差5天」揪出小王　正牌尪心碎反擊

1.25兆國防特別預算！顧立雄曝7項採購規劃　含遠程精準打擊飛彈

夜店女公關遭前男友狂刺1分鐘　2路人目睹她被拖行急報警

在台培植媚日？林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

台積電告羅唯仁涉洩密　童子賢：考驗智財權跨國處理

珍妮佛羅培茲當婚禮歌手「1場進帳6270萬」　新郎新娘富豪家世曝

一票人嚇壞！分期買iPhone「害房貸少100萬？」　理財達人揭真相

估房市「明年比今年好」　遠雄將推9案、總銷飆800億

他「性侵2女」公開處決！伊朗連續執行死刑　2周前才吊死謀殺犯

屏東聖誕節搶先看！3聖誕樹、下雪光雕秀　打造南部最美耶誕村

建構民主防禦機制　賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸之紅線

伍佰高雄巨蛋開唱　堅持親自示範「波浪舞」

社會熱門新聞

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

男店員偷女客胸罩「瘋狂把玩」自拍！

逼迫2男互吃排泄物　惡煞團4交保1續押

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

一段標題為「車開這樣真的可以7414了」的行車紀錄器影片近日在網路上引發熱議。影片中，一名女機車騎士綠燈直行時，一輛轎車竟闖紅燈，害女騎士撞上摔倒，驚險畫面讓網友群起留言諷刺「中南部的紅綠燈參考用的」、「綠燈千萬不要衝第一」。警方獲報到場處理，初步分析事故原因為自小客車駕駛涉嫌闖紅燈，將依《道路交通管理處罰條例》對其開罰。

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上2傷

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上2傷

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

高雄日常！攤位阿伯「反問價錢」在地人笑噴

高雄日常！攤位阿伯「反問價錢」在地人笑噴

關鍵字：

高雄車禍帝王條款行人uber

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面