高雄「女帝行人」闖紅燈！Uber直行撞上　挨罰1萬6+吊扣駕照

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區昨（25）日晚間發生一起車禍，一名女行人闖紅燈行走在斑馬線上，遭到綠燈直行的多元化計程車撞上，造成女行人頭部磕撞腦震盪。警方表示，駕駛未禮讓行人先行且致人受傷，可依道路交通管理處罰條例最高罰3萬6000元，並吊扣駕照1年；而闖紅燈的女子則可依同法開罰500元。

▲女行人闖紅燈被uber撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在25日晚間7點40分，警消獲報，三民區鼎中路、鼎貴路發生一起車禍。警方到場調查，當時44歲許姓男子駕駛多元化計程車行經路口時，與闖紅燈行走於斑馬線上的53歲李姓女子發生碰撞，導致李女腦震盪，經送醫救治後無大礙。

警方對許姓男子實施酒測，查無酒駕行為。初步研判，許姓男駕駛行近行人穿越道，有行人穿越時，未讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，可處新臺幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年。

▲uber雖然綠燈，但未禮讓行人先行慘吞罰單又被吊扣駕照。（圖／記者許宥孺翻攝）



另外，李姓女子不依號誌指示通行，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，警方將處新臺幣500元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。