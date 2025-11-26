　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞！2人慘摔送醫

記者張君豪／台北報導

25日晚間北市信義區吳興街發生一起機車路口碰撞意外，當晚22時03分，兩名騎士在路口發生碰撞、雙雙倒地受傷送醫，所幸皆無生命危險。信義警方獲報派員到場處理，並繪圖蒐證釐清雙方肇事責任。

▲信義區吳興街25日晚間發生機車對撞車禍2人送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義區吳興街25日晚間發生機車對撞車禍，2人送醫。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

信義警方表示調查，鄭男（51歲）騎乘機車，沿吳興街220巷南向欲左轉往西行駛時，車頭右前方不慎與另一輛沿同巷北往南直行、由鄭男（30歲）駕駛的機車發生碰撞。兩車於路口相撞後倒地，車體多處損毀。

▲信義區吳興街25日晚間發生機車對撞車禍2人送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後立即到場協助處理，兩輛機車車頭及車身均有受損，兩騎士均出現手腳擦挫傷，經救護人員評估後送醫治療，所幸均意識清楚。信義警方調查，雙方駕照正常，酒精濃度檢測均為0，排除酒駕因素。現場經拍照測繪與調查後，後續釐清肇事責任。

信義警方藉此案例提醒駕駛，行經巷道或路口轉彎時務必減速慢行並注意來車動向，以避免類似事故發生。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹公關遭持刀狂刺1分鐘　路人目睹她被拖行
牙醫教父「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億
賴清德正式宣布「軍購特別預算」！　1.25兆分8年編列
網黃好市多露胸「把自己賣掉」在高雄！　警方要查了
狂吹「救命神器」！　奇蹟找到失聯6天裝甲兵
LIVE／台灣史無前例1.25兆國防預算！　賴清德最新說明
被偷10天！　「卯兔星君」金身找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／航空董座欠債硬拗！國寶花旦女婿造假切結書　法官戳破慘了

夜店女公關遭前男友狂刺1分鐘　2路人目睹她被拖行急報警

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

判刑11年沒到案　通緝犯上酒店嗨完被盤查...推警落跑畫面曝

屏東霧台3年獵4黑熊！機車三貼運熊屍　1人頂替罪處拘役、8人無罪

國道飛來傳動軸狠砸油電休旅車　氣囊全爆駕駛嚇傻...險人生登出

北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞！2人慘摔送醫

網黃闖好市多露胸「把自己賣掉」　地點在高雄！前鎮分局要查了

牙醫教父養17密醫「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

獨／航空董座欠債硬拗！國寶花旦女婿造假切結書　法官戳破慘了

夜店女公關遭前男友狂刺1分鐘　2路人目睹她被拖行急報警

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

判刑11年沒到案　通緝犯上酒店嗨完被盤查...推警落跑畫面曝

屏東霧台3年獵4黑熊！機車三貼運熊屍　1人頂替罪處拘役、8人無罪

國道飛來傳動軸狠砸油電休旅車　氣囊全爆駕駛嚇傻...險人生登出

北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞！2人慘摔送醫

網黃闖好市多露胸「把自己賣掉」　地點在高雄！前鎮分局要查了

牙醫教父養17密醫「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

獨／航空董座欠債硬拗！國寶花旦女婿造假切結書　法官戳破慘了

通車前最後衝刺！淡江大橋年底鋪面完成　明年2月裝燈、4月拆塔吊

「木村拓哉接班人」太迷人　目黑蓮變身貴公子當寶格麗大使

ChatGPT傳將開放上架App　目錄功能疑似內測中

1.25兆國防特別預算！顧立雄曝7項採購規劃　含遠程精準打擊飛彈

夜店女公關遭前男友狂刺1分鐘　2路人目睹她被拖行急報警

在台培植媚日？林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

台積電告羅唯仁涉洩密　童子賢：考驗智財權跨國處理

珍妮佛羅培茲當婚禮歌手「1場進帳6270萬」　新郎新娘富豪家世曝

一票人嚇壞！分期買iPhone「害房貸少100萬？」　理財達人揭真相

陳漢典抓包Lulu「私奔」　大吼：婚戒都買了欸！

社會熱門新聞

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

男店員偷女客胸罩「瘋狂把玩」自拍！

逼迫2男互吃排泄物　惡煞團4交保1續押

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

一段標題為「車開這樣真的可以7414了」的行車紀錄器影片近日在網路上引發熱議。影片中，一名女機車騎士綠燈直行時，一輛轎車竟闖紅燈，害女騎士撞上摔倒，驚險畫面讓網友群起留言諷刺「中南部的紅綠燈參考用的」、「綠燈千萬不要衝第一」。警方獲報到場處理，初步分析事故原因為自小客車駕駛涉嫌闖紅燈，將依《道路交通管理處罰條例》對其開罰。

「女帝行人」闖紅燈　Uber撞上挨罰1萬6

「女帝行人」闖紅燈　Uber撞上挨罰1萬6

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

國3嘉義段3車連環撞！駕駛沒注意施工回堵肇禍

國3嘉義段3車連環撞！駕駛沒注意施工回堵肇禍

台20線軍卡衝出圍籬！28歲軍官疑恍神肇禍

台20線軍卡衝出圍籬！28歲軍官疑恍神肇禍

關鍵字：

信義警分局吳興街交通分隊車禍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面