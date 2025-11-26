北市東區騎士路口搶左轉　與對向直行機車相撞！2人慘摔送醫

記者張君豪／台北報導

25日晚間北市信義區吳興街發生一起機車路口碰撞意外，當晚22時03分，兩名騎士在路口發生碰撞、雙雙倒地受傷送醫，所幸皆無生命危險。信義警方獲報派員到場處理，並繪圖蒐證釐清雙方肇事責任。

▲信義區吳興街25日晚間發生機車對撞車禍，2人送醫。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

信義警方表示調查，鄭男（51歲）騎乘機車，沿吳興街220巷南向欲左轉往西行駛時，車頭右前方不慎與另一輛沿同巷北往南直行、由鄭男（30歲）駕駛的機車發生碰撞。兩車於路口相撞後倒地，車體多處損毀。

警方獲報後立即到場協助處理，兩輛機車車頭及車身均有受損，兩騎士均出現手腳擦挫傷，經救護人員評估後送醫治療，所幸均意識清楚。信義警方調查，雙方駕照正常，酒精濃度檢測均為0，排除酒駕因素。現場經拍照測繪與調查後，後續釐清肇事責任。

信義警方藉此案例提醒駕駛，行經巷道或路口轉彎時務必減速慢行並注意來車動向，以避免類似事故發生。

