2童淪箱屍！韓裔母「狠殺年幼兒女」逃回國　被判無期徒刑

記者吳美依／綜合報導

來自韓國的李學英（Hakyung Lee，音譯）在紐西蘭殺害一對年僅8歲與6歲的親生兒女，將雙屍藏匿在行李箱中丟棄。她25日被判無期徒刑，必須服刑至少17年才能申請假釋。

這起震驚紐西蘭的箱屍案發生於2018年，但直到2022年一對夫婦在奧克蘭（Auckland）買下廢棄倉庫物品時才意外發現。李學英犯案後，改名並且離開紐西蘭，2022年9月在南韓被捕並引渡回紐西蘭受審，今年9月被正式定罪，今（26）日正式宣判量刑。

庭審期間，辯護律師主張，李學英在丈夫2017年癌逝後精神狀況惡化，認為「全家一起死亡是最好的選擇」，原想與孩子一起走上絕路，在果汁中摻入抗憂鬱藥物去甲替林（Nortriptyline），但劑量計算錯誤，導致自己甦醒，孩子卻不幸死亡。但檢方反駁此說法，並指控這是「為了擺脫獨自撫養孩子負擔的自私行為」。

精神鑑定報告結果顯示，李學英犯案時很可能正遭受「非典型憂鬱症」和長期哀傷反應的折磨。現年45歲的她也主張，犯案時丈夫剛剛去世，自己陷入瘋狂狀態。

儘管如此，高等法院法官文寧（Geoffrey Venning）仍做出終身監禁判決。他認為，雖然李學英的精神健康狀況在本案中發揮一定作用，但她的行為經過深思熟慮。

李學英的母親26日出庭表示，女兒失去丈夫後也沒了生存意志，她很後悔沒帶女兒去看心理醫師，「如果她想死，為什麼不獨自死去？為什麼要帶走無辜的孩子？」已故丈夫的兄弟坦言，從未想過如此深刻的悲劇會降臨在家族中，他的母親、也就是2個孩子的奶奶，至今仍不知道噩耗。