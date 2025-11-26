高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔　網嘆：綠燈別衝第一

記者吳世龍／高雄報導

一段標題為「車開這樣真的可以7414了」的行車紀錄器影片近日在網路上引發熱議。影片中，一名女機車騎士綠燈直行時，一輛轎車竟闖紅燈，害女騎士撞上摔倒，驚險畫面讓網友群起留言諷刺「中南部的紅綠燈參考用的」、「綠燈千萬不要衝第一」。警方獲報到場處理，初步分析事故原因為自小客車駕駛涉嫌闖紅燈，將依《道路交通管理處罰條例》對其開罰。

▲綠燈直行的王姓女騎士，遭闖紅燈的轎車撞上後重摔地上，所幸無大礙。（圖／翻攝Wowtchout地圖型行車影像分享平台）

這起驚險的車禍發生在25日晚間 6 時 53 分左右，地點位於高雄市苓雅區中正一路與高速公路東側平面道路路口。從民眾PO文的影片中清晰可見，機車騎士王姓女子（26歲）沿中正一路西向東方向行駛，在行經與高速公路東側平面道路的交叉路口時，號誌為綠燈直行。突然下一秒，一輛由黃姓女子（48歲）駕駛、沿高速公路東側平面道路南向北行駛的自小客車，疑似闖越紅燈，害女騎士撞上轎車左側，強大撞擊力導致女騎士連人重摔。

▲綠燈直行的王姓女騎士，遭紅燈的轎車撞上後重摔地上，所幸無大礙。（圖／記者吳世龍翻攝）

車禍發生後，警方獲報立即派員到場處理。肇事駕駛黃女未受傷；王姓女騎士則受到輕微擦挫傷，所幸並無大礙，未送醫治療，雙方駕駛經檢測均無酒駕情事。警方訪查周遭及調閱監視器佐證，初步分析事故原因為黃姓女駕駛涉嫌闖紅燈所致，已違反《道路交通管理處罰條例》第53條，將處新臺幣1,800元以上、5,400元以下罰鍰。詳細的肇事原因與責任歸屬，仍需等待交通大隊的進一步分析研判。