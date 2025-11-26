泰世紀洪災33死！人妻求助網友尋夫　意外抓包他「飯店爽擁小三」

▲ 無人機拍攝的畫面可見合艾市街道被洪水淹沒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國南部遭遇300年來最強暴雨侵襲，合艾市（Hat Yai）單日降雨量達335毫米，引發嚴重洪災，至少33人死亡。然而在災難中卻傳出一起出軌醜聞，一名馬來西亞人妻因擔心受困合艾飯店的丈夫安危上網求助，不料好心人前往查看時，竟發現這名丈夫和另一名女性在飯店房間逍遙。

MS News報導，這名人妻24日私訊網友求助，稱她的丈夫和「同事」受困合艾飯店，年幼的孩子開始找爸爸，她腹中還懷有第4胎，只好請網友協助救援。但好心網友透過當地親戚查證後，才驚覺所謂的「同事」竟是一名女性，兩人已在飯店房間共處4天。

這名網友痛心發文寫道，「男人們，可憐可憐家裡的妻子小孩吧，如果你們在人前不知羞恥，至少在上帝面前要知道羞恥。」這名人妻過去從未對丈夫起疑，因為他們平時經常聯繫，此次是因丈夫手機沒電後2天沒有聯絡才開始擔心，原PO分享她的經歷便是為提醒人們「不要太相信丈夫」。

根據BBC，此次洪災影響泰國南部10省，逾200萬人受災，但僅1.3萬人撤往避難所。泰國軍方已派遣航空母艦和14艘船隻運送救援物資，並準備將航母改造成「浮動醫院」。馬來西亞北部邊境地區也有逾1.9萬人撤離，設立126個疏散中心應對災情。