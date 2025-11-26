夫突自曝外遇　妻一查「偷吃20年生2孩」怒求償200萬

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與女子小花（化名）發生婚外情，這段外遇關係維持長達20年，還因此生下2名子女，讓她無法接受，憤而決定提告求償200萬元。新北地院法官日前審理之後，判阿哲和小花應連帶賠償80萬元給人妻。

▲阿哲向妻子坦承外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫2018年8月間突然向他坦承外遇，並說出和外遇對象小花育有1名孩子的事情，當時她考量到該名孩子尚未成年，所以選擇隱忍；後來她經過側面了解才知道，丈夫和小花的外遇關係長達20年，而且2021年間小花竟再度懷孕，甚至以此逼迫丈夫離婚。

人妻控訴，丈夫在婚姻關係存續期間持續與小花發生性行為，雙方互稱老公、老婆，對話親密、鹹濕，甚至還育有2名子女，種種行為顯然已經侵害到她的權益，憤而決定對他們提告求償200萬元。

對於人妻的指控，阿哲和小花僅辯稱，人妻早在2018年8月就知道這件事情，請求權在2020年8月罹於時效而消滅，應當無權向他們提告求償。

不過，新北地院法官認為，人妻和阿哲的婚姻關係仍持續中，阿哲和小花也持續保持交往，所以可以認定他們的「侵權行為尚未終了」，既然時效無從起算，自然也沒有請求權超過時效的問題。

最終，法官考量到阿哲、小花和人妻的名下財產、家庭狀況等因素，判他們應賠償人妻80萬元較為適當，全案仍可上訴。