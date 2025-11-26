偷吃人夫2年遭求償百萬　小三拒賠辯「你們沒離婚」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女子小美（化名）發生婚外情，並在交往2年期間發生多次性行為，讓她無法接受，憤而決定向小美提告求償100萬元。雖然小美辯稱人妻並未因此與阿強離婚，實際上未受有損害，但並未獲得高雄地院法官採信，日前仍被判處應賠償人妻45萬元較為適當。

▲小美沒有否認與人夫阿強交往的事情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強已經結婚7年，小美明知阿強是有配偶之人，仍在2021年4月至2023年4月間發展出男女交往關係，交往期間發生多次性行為，顯然已經侵害到她的配偶關係身分法益，而且情節重大，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，配偶權並非憲法上的權利，也不是法律上的權利，人妻自然無法依法提告請求賠償，況且人妻與阿強並未因此離婚，實際上應該未受有損害。

不過，高雄地院法官表示，侵害配偶權的行為「不以通姦行為為限」，如果明知他人有配偶仍故意交往，互動方式依照一般社會通念已經超過普通朋友間的一般社交行為，並足以動搖婚姻關係，就算是侵害他方配偶的身分法益。

法官指出，小美不否認曾在2021年4月至2023年4月間與阿強交往，而且兩人在交往期間發生過多次性行為，她的行為確實已經超過合宜的社交分際，足以破壞人妻和阿強的家庭共同生活，最終仍判她應賠償人妻45萬元較為適當，全案仍可上訴。