疑妻外遇靠「出差5天」揪出小王　正牌尪心碎反擊

中部一名人夫控訴，妻子小芸（化名）近年來突然變得很情緒化，他心中起疑，便趁著工作出差5天的機會，請朋友幫忙觀察，果然抓到妻子外遇阿輝（化名），兩人竟在公共場所擁抱、接吻，憤而決定對阿輝提告求償40萬元。雖然阿輝矢口否認，但法官日前審理之後，仍判他應賠償人夫12萬元較為適當。

▲人夫懷疑妻子小芸有外遇，沒想到真的在出差期間獲得「鐵證」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和妻子小芸原本婚後生活美滿，但近年來妻子突然變得很情緒化，他多次溝通都無法找到原因，這才開始懷疑妻子是否有婚外情；去年10月間他恰巧有工作需要到國外出差5天，便請朋友幫忙留意，沒想到妻子真的趁他不在家時，和阿輝一起去逛百貨公司，甚至在公共場所搭肩、摟腰、擁抱及接吻。

人夫認為，阿輝和小芸是臉書好友，還曾按讚小芸談論婆媳關係的文章，阿輝應當知道小芸已婚，卻還是發展出不正當男女交往關係，憤而決定對阿輝提告求償40萬元。

阿輝則辯稱，人夫對他和小芸的行蹤、私生活進行監視及蒐錄行為，顯然已經侵害到隱私權，所謂的「照片」是違法跟拍取得，根本不能當作證據使用。

不過，法官認為，人夫並非無端監控小芸的日常生活或社會活動，而且他取得照片的手段、目的沒有逾越比例原則，所以這些照片應當具有證據能力；而在照片中，阿輝和小芸的確有做出擁抱、接吻、搭肩等親密行為，顯然已經踰矩。

至於阿輝當時是否知道小芸已婚，法官表示，雖然阿輝按讚了小芸的臉書文章，但因為按讚沒有日期可以確認，所以無法證明兩人出遊時，他是否已經知道女方已婚。

接著法官話鋒一轉，指出小芸當時帶著家人一同赴約，阿輝卻疏於注意小芸可能已婚這件事情，仍與小芸一同出遊、做出親密肢體接觸等行為，此舉確實侵害到人夫的配偶關係身分法益，而且情節重大，最終仍判阿輝應賠償人夫12萬元較為適當，全案仍可上訴。