177名乘客險缺氧！　韓客機「貨艙門半開」降落才發現

▲易斯達航空24日發生驚險事件。（圖／翻攝自臉書粉專）



記者吳美依／綜合報導

南韓廉航「易斯達航空」一架客機24日下午降落濟州國際機場時，前方貨艙門竟「部分開啟」，差點讓機上177名乘客與機組人員陷入缺氧危機，儘管最終平安無事，相關單位已經展開深入調查。

綜合韓媒報導，易斯達航空ZE217班機從金浦飛往濟州，當天下午3時45分降落時，才被機組人員發現前貨艙門異常開啟。值得注意的是，整趟飛行過程中，客艙加壓系統運作正常，因為如果貨艙門在飛行途中打開，乘客將因為失壓缺氧而必須使用氧氣面罩。

南韓國土交通部26日證實此事，官員表示，飛機在起飛過程中曾亮起警告燈，但考量到加壓系統沒有問題，研判貨艙門應該不是在飛行途中開啟的，「我們懷疑是著陸時的衝擊力道造成貨艙門鎖損壞，進一步導致艙門打開。」

該部正深入調查機師是否遵循標準程序，以及維修人員是否確實執行檢修作業，同時檢討相關程序是否需要改進，確保類似事件不再發生。

易斯達航空發言人指出，根據黑盒子檢視結果，起飛前檢查並無發現異常，且根據飛機設計，艙門在飛行過程中是無法打開的，因此初步判斷事故發生在著陸之後，強調「客艙壓力維持穩定，著陸也很安全」。

儘管這起事件未造成人員傷亡或行李遺失，卻必須更換飛機以執行後續航班，導致連續2個航班分別延誤52分鐘及114分鐘，也影響了許多旅客的行程。