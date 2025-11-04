託運行李「破成稀巴爛」！內褲襯衫遭撕碎　他怒揭惡夢慘況

▲一名旅客搭乘瑞安航空，託運行李「破成稀巴爛」。點圖可放大。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

英國一名網友搭乘廉航「瑞安航空」（Ryanair），託運行李竟遭嚴重破壞，慘狀宛如「被老虎撕咬過」，連同內部價值約1500英鎊（約新台幣6萬元）的私人物品全部受損，按照規定申請賠償，卻遲遲未獲回應，氣得在網路論壇Reddit發文控訴。

網友「Dazzling-Fan-6526」從法國尼斯飛回倫敦，在轉盤區卻遲遲等不到行李，原本還以為被弄丟了，未料詢問地勤之後，對方竟抱著一堆破爛物品走來，「我簡直不敢相信自己的眼睛，她手上抱著我行李箱的所有碎片和我的東西。我的第一反應是完全震驚，老實說那看起來就像被老虎撕咬過一樣。」

「Dazzling-Fan-6526」發布照片並且詳細描述，「我的鞋子被割破，襯衫看起來像被焚燒撕裂，內褲被撕成碎片，行李箱本身被切得稀爛，線材被扯開，無人機遙控器摔得粉碎。」一些網友推測，行李箱可能卡在輸送帶側邊，被移動的輸送帶撕碎所致。

▲瑞安航空是歐洲最大廉航。（圖／達志影像／美聯社）

地勤不斷道歉表示「從未見過這種情況」，並請他在48小時內提交索賠表格，列出所有受損物品。但儘管「Dazzling-Fan-6526」按照規定索賠，相隔超過2周仍未接獲回應，他才決定發文引起注意，「沒有人聯繫我，也沒有道歉，什麼都沒有。一間公司毀壞別人的私人物品卻不負任何責任，實在太令人震驚了。」

根據瑞安航空行李政策，損壞或延遲的行李賠償事宜將在15個工作天內處理。該公司目前未回應媒體置評要求。