全美40大機場「航班恐大砍10%」　政府關門36天撐不住

▲美國政府關門期間，旅客在加州好萊塢「柏班克國際機場」通過安檢。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）5日宣布，若政府關門僵局依然無法化解，他將下令從周五（7日）起削減全美40座主要機場的10%航班，旨在減輕航空交通管制員（下稱航管員）的壓力。

《路透社》報導，達菲4日警告，如果聯邦政府關門的情況再持續一周，可能導致「大規模混亂」，並迫使他關閉部分國家領空，禁止航空交通通行。他5日解釋自己為何做出這項決策時說，「我們對自己的職責進行了一次深刻的反省。」

儘管當局沒有公布40座機場名單，但航班削減預計衝擊紐約市、華府、芝加哥、亞特蘭大、洛杉磯與達拉斯等30座最繁忙機場。航空分析公司Cirium估計，這將影響多達1800個航班、逾26.8萬個機位。

▲柏班克國際機場人力短缺，先前一度在沒有塔台的情況下運作數小時，稍後才恢復正常運作。（圖／路透）



美國聯邦政府關門邁入第36天，創下史上最長紀錄，迫使1.3萬名航管人員、5萬名運輸安全局（TSA）人員被迫無薪上班，進一步加劇原本就存在的人力短缺問題，導致大規模航班延誤，機場安檢大排長龍。

航空業數據顯示，光是5日就有超過2100個航班延誤。聯邦航空總署（FAA）警告，若空中交通問題持續惡化，7日之後可能祭出更嚴格的航班限制措施。署長貝德福德（Bryan Bedford）4日透露，全美前30大機場有20%至40%航管人員未到班。

一個航空業組織估計，由於政府關門期間航管員缺勤情況惡化，已逾320萬名乘客受到航班延誤或取消影響。航空公司也持續向國會提出營運受影響的擔憂。代表達美、聯合、美國航空等大型航空公司的美國航空業協會（Airlines for America）表示，其成員正努力了解細節，與聯邦政府合作，努力降低對乘客和貨運的衝擊。

這場政治僵局源於國會2黨在預算撥款案上的分歧與對峙，民主黨堅持延長醫療保險補助，共和黨則拒絕接受，導致美國聯邦政府10月1日起停擺，政府服務關閉，約75萬名聯邦職員被迫放無薪假，許多低收入美國人無法獲得食物援助。