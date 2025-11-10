破萬航班延誤！　美航空大亂「單日取消逾3000班次」

▲美國政府關門導致航空業大亂。圖為紐澤西州「紐華克國際機場」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦政府關門導致航空業陷入混亂，根據航班追蹤網站FlightAware最新數據，光是9日取消航班數量超過3000架次，延誤航班更是突破1萬架次。

《美聯社》報導，部分航空交通管制員（下稱航管員）已被拖欠薪資近1個月並且開始缺勤，聯邦航空總署（FAA）7日起針對全美前40大機場實施商業航班削減措施，削減幅度從4%起跳，預計14日提高至10%。

喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）哈茨菲爾德國際機場（Hartsfield-Jackson International Airport）成為9日取消最多航班的機場，芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）緊追在後。除了政府關門之外，當地嚴寒天氣也成為影響因素。

人力短缺問題也衝擊紐澤西州紐華克機場（Newark Airport）和紐約市拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport），導致班機平均延誤時間達到75分鐘。

▲洛杉磯國際機場（LAX）塔台的航空管制員。（圖／路透）



美國航空協會（Airlines for America）表示，人力短缺導致8日航班延誤時間超過3000小時，創下政府停擺以來最高紀錄。從政府關門的10月1日起截至11月7日，航管員短缺已影響超過400萬名乘客。

美國運輸部長杜菲（Sean Duffy）9日警告，若政府停擺延續到感恩節假期旺季，美國航空交通將減少至「近乎枯竭」的程度。他認為可能必須進一步削減航班，幅度最高恐達20%，「直到這些航管員拿到薪水之前，情況只會變得更糟。」

事實上，航管員人力短缺的問題已存在多年，歷屆政府均試圖說服已達退休年齡的航管員繼續工作。但杜菲坦言，政府關門加劇了這個問題，「每天都有15至20名航管員申請退休。」