毒犯開車進軌道「300公尺設備被撞壞」　台鐵14列車縮駛、停駛

▲一輛遭警方追捕汽車竟入侵台鐵，沿著鐵軌一路開車逃逸。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

一名開著小客車的毒品通緝犯今天（26日）凌晨1時許為躲避警方追捕，違規從平交道入侵台鐵路線，且沿著鐵軌開進台鐵基隆站前方，一路撞壞台鐵300公尺設備，最後爆胎後將車子丟棄在軌道上，影響台鐵單線雙向行車，14列車截短行駛或停駛，上午9時09分才恢復行車。

基隆市警員今凌晨1時許追捕1輛開著小客車的毒品通緝犯，該名通緝犯竟將汽車開入台鐵平交道後一路沿著鐵軌行駛逃逸，最後汽車爆胎後丟包在往基隆車站方向軌道上，駕駛隨即逃逸，最後遭警方逮捕。該起事件影響台鐵基隆到七堵間以西正線單線雙向行車超過3小時，南下和北上列車皆有延誤。

台鐵公司表示，今日凌晨2時44分接獲基隆站通報，有一輛自小客車由文安里平交道進入鐵路路線(K0+926)往基隆站方向開，卡在東正線無法移動，台鐵公司立即通知鐵路警察及相關單位至現場處理，無人員受傷，基隆=七堵間以西正線單線雙向行車。

台鐵公司說明，後續於凌晨4時51分將肇事車輛移至路線旁，由工、電單位針對路線設備受損進行搶修，因受影響路段約300公尺的沿線護軌、扣件、號誌設備受損嚴重，為避免列車連鎖延誤擴大，基隆=七堵間截短12列次、停駛2列次，其餘列次以西正線維持正常運行，以為因應，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。

台鐵公司指出，經台鐵公司工務及電務同仁全力搶修，上午9時09分號誌系統完成搶修恢復雙線正常通車。