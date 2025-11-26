中美元首再通話訊號？　吳心伯：預料川普處理台灣議題更謹慎

▲ 中美元首釜山會晤後，美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普在最新一次與中國國家主席習近平通話中強調，美方理解「台灣問題」對中國的重大敏感性，但他隨後在個人社交平台的公開發文中並未提及相關內容。大陸國關學者吳心伯解讀，此次通話由美方主動提出，可理解川普在公開場合保持低調，顯示其在涉台議題上更趨謹慎，同時也反映中美近期互動對其政策取向產生明顯影響。

中美元首在釜山會晤後不到一個月，雙方於24日再度通話，這是「習川會」後首次中美高層交流，時機正值日本首相高市早苗拋出涉台敏感言論，這通電話格外引人關注。

在25日的中國外交部記者會上，發言人毛寧透露，川普展開第二任期以來，中美領導人之間一直維持「經常性」互動；據她掌握的資訊，此次通話由美方主動提出。

陸媒《觀察者網》報導指出，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯受訪指出，「這次通話是美方主動發起的。川普急於與中方對接，跟進釜山會晤成果的落實。」

通話結束後，川普在「真實社交」平台發文稱，雙方談及大豆等農產品採購，以及遏制非法芬太尼運輸等議題。吳心伯分析，川普急於兌現對華外交成果，是其在國內政治上的重要需求。同時，由於美日為盟友，中方也藉此向美方闡明在台灣問題上的立場。

白宮新聞秘書卡羅琳表示，兩國領導人此次通話持續一小時，通話時間距10月30日中美元首釜山會晤，不到一個月。吳心伯將重點歸納為三項。第一，延續釜山會晤的積極氛圍。中方領導人指出，釜山會晤成功舉行，達成多項重要共識，如同為中美關係「巨輪」校準航向並注入動力，受到兩國人民與國際社會普遍歡迎。

中方強調，中美「合則兩利、鬥則俱傷」已是反覆驗證的事實，雙方應堅持平等、尊重、互惠，拉長合作清單、壓縮問題清單，為兩國與世界帶來更多福祉。

第二，在此次特殊背景下，中方重申台灣問題立場。吳心伯指出，釜山會晤並未談及台灣，此次通話則因高市早苗涉台不當言論而提供了契機。中方明確強調，台灣回歸是二戰後國際秩序的重要組成部分；中美曾並肩抗擊法西斯與軍國主義，今日更應共同維護戰後成果。

第三，川普主動提及俄烏問題，希望獲得中方支持。吳心伯認為，川普希望中方支持推動和平進程。中方則表態，支持一切有利於和平的努力，希望各方縮小分歧，早日達成公平、持久、有約束力的和平協議。

另外，川普在通話中表示，美方理解台灣問題對中國的重要性，但於其社交平台發文時並未提及相關內容，釋出怎樣訊號？

吳心伯解讀，川普在此次通話中理解了中方的立場，也理解中方對高市早苗涉台言論的強烈不滿，預料未來在處理台灣議題時會更加謹慎。

值得注意的是，川普第二任期一開始，美國務院官網涉台政策頁面曾移除「不支持台獨」表述。吳心伯認為，此舉「大概率是川普手下鷹派官員的操作」，未必經其同意；經過近期中美互動，川普在對台問題上的態度顯得更為謹慎，並照顧到中方關切。