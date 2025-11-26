川普通話日首相釋警訊？　陸學者：高市早苗「被潑了盆冷水」

▲中美元首24日通話後，川普打給日本首相高市早苗，但都未透露實際內容。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美元首釜山會晤後不到一個月，於24日通話一個多小時，川普隨後主動致電日本首相高市早苗，內容說什麼？成為外界關注焦點。大陸知名國關學者吳心伯直言，「這通電話，一定讓高市早苗如同被潑了盆冷水。」在其拋出錯誤涉台言論後，川普提醒日方在涉台問題上務必保持慎重，不願看到中日摩擦升級，進而把美國捲入。

中美元首釜山會晤後不足一個月，雙方於近日再次進行通話。這是中美領導人在釜山會晤後的首次通話，也發生在日本首相高市早苗近期公然發表涉台錯誤言論的敏感背景下，更具特殊意涵。

中國外交部昨25日例行記者會上，外交部發言人毛寧表示，川普總統第二任期以來，中美元首保持「經常性」溝通，並且證實，「此次通話由美方主動提出。」

在與中方通話不久後，川普隨即與日本首相高市早苗通話。據報導，此通電話由美方主動提出，雙方談及中美元首通話內容及中美關係走向。

吳心伯分析，川普釋放了明確訊號，「川普這一動作本身也是在向日方表明，他現在很重視中國關係穩定，很重視中美合作，所以不希望中日關係緊張到最後把美國扯進來。」

根據《讀賣新聞》最新民調顯示，高市早苗內閣支持率維持在72%，略有上升。然而吳心伯直言，真正影響日本領導人外交操作的並非國內民調，而是美國態度。

「川普打這通電話，一定讓高市早苗感受到壓力，如同被潑了盆冷水。」吳心伯認為，美方的警示意味清晰，等於表明不贊成高市在涉台問題上的強硬做法，也讓高市在國際上陷入相對孤立。