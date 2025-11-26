　
大陸 大陸焦點 特派現場

「台灣回歸是戰後國際秩序」　國台辦：習近平講話是對台重要指導

▲▼大陸國台辦發言人、經濟局長彭慶恩。（圖／翻攝央視新聞）

▲大陸國台辦發言人、經濟局長彭慶恩。（圖／翻攝央視新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部昨證實，習川通話由美方主動提出，整體氣氛「積極、友好且具有建設性」。外界高度關注習近平向美方強調「「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩今（26）日重申，習近平重要講話精神是對台工作重要指導意義，大陸方面將繼續維護台海和平，反對「台獨」，珍愛和平。

彭慶恩說，今年是中國人民抗日戰爭勝利繼世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，習近平主席在中美元首通話中闡明瞭中方在「台灣問題」的原則立場，強調兩國要共同維護好二戰勝利成果。「習近平主席的重要講話精神，對我們做好對台工作具有重要指導意義。」

彭慶恩指出，我們將團結兩岸同胞，共同銘記歷史，捍衛成果，珍愛和平，開創未來，堅決反對「台獨」分裂行徑，攜手推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園，共創中華民族延長福祉。

大陸官媒《新華社》報導，習近平通話一開始回顧上月於韓國釜山舉行的元首會晤。他指出，釜山會晤「為中美關係這艘巨輪校準航向、注入動力」，會後雙邊關係整體呈現穩中向好的積極態勢，受到兩國及國際社會普遍歡迎。

他強調，事實反覆證明「合則兩利、鬥則俱傷」已成中美關係的常識，而「相互成就、共同繁榮」則是能看得見、摸得著的現實景象。習近平呼籲雙方保持這股良好勢頭，堅持平等、尊重、互惠原則，「拉長合作清單、壓縮問題清單」，爭取在更廣領域取得積極成果，為兩國人民及世界帶來更多福祉。

習近平闡明瞭中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

川普在通話中高度評價習近平，稱「習近平主席是偉大的領導人」，並表示前月釜山會晤「非常愉快」，完全贊同中方對雙邊關係的看法。他強調，美中雙方正全面落實釜山會晤達成的重要共識，華府理解台灣問題對中國的重要性。

台灣議題依舊是中美元首通話的最關鍵內容之一。此次通話也是在最近一次釜山「習川會」後的延續，雙方曾在會中達成若干共識，包括恢復高層對話渠道、推動經貿溝通，以及避免局勢誤判。

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

作家「三毛」與「上海爸爸」親筆信遭網拍154萬　80頁信札保存完整

「台灣回歸是戰後國際秩序」　國台辦：習近平講話是對台重要指導

百度新設立AI基礎和應用模型研發部　直接向老闆李彥宏彙報負責

挑戰三星、海力士壟斷　長鑫發布「大陸首個自主研發」DDR5記憶體

日本多個演唱會、電影喊卡　陸外交部直呼：嚴重傷害中國人感情

直播退貨率超80%！陸網拍女裝賣家喊苦…買家怒列4原因：能不退嗎

甲骨文像是「洗頭」爆紅　專家解答後...陸網友全猜錯

陸學者警告國際戒備　日本超量儲存47噸鈽「實質擁核」風險升高　

習川通話由美方主動發起　陸外交部：整體氣氛積極、友好具有建設

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

作家「三毛」與「上海爸爸」親筆信遭網拍154萬　80頁信札保存完整

「台灣回歸是戰後國際秩序」　國台辦：習近平講話是對台重要指導

百度新設立AI基礎和應用模型研發部　直接向老闆李彥宏彙報負責

挑戰三星、海力士壟斷　長鑫發布「大陸首個自主研發」DDR5記憶體

日本多個演唱會、電影喊卡　陸外交部直呼：嚴重傷害中國人感情

直播退貨率超80%！陸網拍女裝賣家喊苦…買家怒列4原因：能不退嗎

甲骨文像是「洗頭」爆紅　專家解答後...陸網友全猜錯

陸學者警告國際戒備　日本超量儲存47噸鈽「實質擁核」風險升高　

習川通話由美方主動發起　陸外交部：整體氣氛積極、友好具有建設

關鍵字：

大陸國台辦彭慶恩習近平川普台灣回歸

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

