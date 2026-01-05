　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化父子雙載遭撞飛骨折！71歲保全肇逃　熱心民眾追3公里攔截　

記者唐詠絮／彰化報導

福興鄉昨（4）日晚間發生一起驚險車禍。一對父子騎機車雙載在路口與轎車發生碰撞，雙雙噴飛落地。轎車駕駛是一名71歲保全，事後竟直接逃離現場，幸好一位路過的熱心民眾目睹過程，見義勇為駕車追趕3公里將其攔下並報警，肇事駕駛才承認是因為「一時緊張」才離開現場，警詢後依涉肇事逃逸等3罪嫌移送。

▲陳姓駕駛肇逃擋風玻璃碎裂。（圖／警方提供）

▲騎機車雙載的父子噴飛受傷。（圖／警方提供）

這起事件發生在1月4日傍晚6點10分左右，地點位於福興鄉秀安一街與同安巷的交岔路口。根據警方初步調查，當時71歲的陳姓男子駕駛轎車，沿秀安一街由東向西行駛；29歲的粘姓騎士載著爸爸，沿同安巷由北向南行駛。雙方在無號誌的路口發生擦撞，強大撞擊力導致父子檔當場重摔，機車車頭全毀，兩人意識雖清楚，但皆受有雙手擦挫傷及右腳骨折，被送醫急救。

陳男駕駛的轎車右前車頭與擋風玻璃也受損，但他並未下車察看或協助，反而加速逃離現場，恰好被一旁民眾看到，立即駕車尾隨陳男，一路狂追3公里，成功將車輛逼停並立即報警。警方獲報後迅速抵達，將陳姓駕駛帶回偵辦。

▲陳姓駕駛肇逃擋風玻璃碎裂。（圖／警方提供）

▲騎機車雙載的父子噴飛受傷。（圖／警方提供）

民眾見義勇為 追趕攔停肇事者

據悉，受傷的粘姓父子當時正從市區購物完要返家，不料途中發生意外，兩人目前均在醫院接受治療。陳姓駕駛向警方供稱，事故發生後因「一時緊張」才選擇離開現場。經實施酒測，雙方駕駛酒測值均為零，警方初步分析肇事原因，自小客車行經無號誌路口時，左方車未禮讓右方車先行；而機車則有「未依規定減速」的狀況。詳細的責任歸屬仍待進一步調查釐清。

警詢後，將陳姓駕駛依涉公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送法辦，並呼籲民眾發生事故時應立即停車、報警處理，切勿心存僥倖逃逸，否則將面臨更嚴重的法律責任。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋

肇事逃逸福興骨折攔截公共危險過失傷害

