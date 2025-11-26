川普亞洲行前說「台灣就是台灣」　賴清德：短短兩句話道盡一切

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日親自主持記者會，他表示，國防部已經完成強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例及預算規劃，預計未來8年2026年到2033年，投入1.25兆經費。對於美國總統川普上任後的台美關係，賴清德表示，川普亞洲行之前有強調「台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan），川普個人也尊敬台灣」，短短兩句話道盡一切，台美關係堅若磐石。

賴清德接受媒體提問時，被問及川普總統上任後的台美關係，他表示，川普的亞洲行之前有強調，「台灣就是台灣，川普總統個人也尊敬台灣」，短短兩句話道盡一切，台灣跟美國關係堅若磐石。

賴清德表示，台美經貿合作上更有非常大的合作潛力，希望藉由這次對等關稅談判，平衡台美貿易逆差，也是希望深化台美貿易合作，自從川普第二次上任以來，台灣跟美國各項合作沒有中斷或停止跟減少，而是持續加強，後續台美關係有信心，有益於台美兩國共同利益跟區域的整體利益都有幫助。

另外，對於台美關稅協議，前陣子傳出應該在感恩節前，會有較為確切的結果，媒體關心這次賴清德拋出1.25兆元的國防特別預算，是否跟談判內容有關？賴清德簡短回應，這筆預算跟關稅談判沒有關係，主要這是展現台灣守護國家決心，還有對於印太區域和平穩定的承諾，這是最重要的目的。