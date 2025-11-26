　
俄2架無人機闖羅馬尼亞領空！　北約戰機急升空

▲▼德國的颱風戰機（Typhoon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國的颱風戰機（Typhoon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）25日緊急出動戰機，追蹤兩架闖入羅馬尼亞領空的俄羅斯無人機。這是自俄烏戰爭全面爆發以來，首次於白天、且最深距離侵入羅馬尼亞領空的事件。

羅馬尼亞國防部表示，德國的颱風戰機（Typhoon）與羅馬尼亞的F-16成對升空，追蹤這兩架無人機。其中一架飛回烏克蘭領空，另一架則在距離烏克蘭約113公里的普耶什蒂村（Puieşti）墜毀。

羅馬尼亞國防部指出，第一架無人機於當地時間早上6時28分（格林威治時間4時28分）被偵測到，第二架則在7時50分現蹤。當局隨即通知三個邊境郡居民避難，直至事件解除。

國防部長莫什特亞努（Ionuț Moşteanu）透露，其中兩名德國飛行員曾接獲命令擊落第二架無人機，但最後發現該機疑似因燃料耗盡而墜毀。初步檢查顯示，這架無人機並未攜帶武器，「若當時條件允許，無人機是可以被擊落的，飛行員需先目視、鎖定雷達後，才能發射飛彈。」

這是俄羅斯無人機第13次侵犯羅馬尼亞領空，也是過去一週內的第3起事件，更是首次發生在白天。上週烏克蘭伊茲梅爾港（Izmail）一輛液化石油氣槽車遭襲起火時，羅馬尼亞邊境村莊居民也曾被撤離。

摩爾多瓦（Moldova）國防部同一晚通報，該國領空也被6架無人機入侵。其中一架為具有三角翼設計、尾翼上噴有俄軍Z標誌的型號，墜落在距離烏克蘭邊境約24公里的庫胡雷什蒂德約什（Cuhureştii de Jos）村內一處屋頂上。

經警方檢查後發現，該無人機屬於無武裝的「格柏拉」（Gerbera）誘餌機，俄軍常利用此型機器來干擾烏克蘭防空系統，近來也頻繁侵犯鄰國領空。警方研判，這架無人機應是燃料耗盡後才墜落。

俄羅斯去年9月也曾有21架無武裝的格柏拉誘餌機越界飛入波蘭領空，被外界視為刻意挑釁。事件發生後，北約啟動名為「東方守衛」（Eastern Sentry）的新任務，增加東歐各國的戰機巡邏頻率，以防再度發生類似入侵。

不過，軍方指出，以戰機擊落無人機的成本極高，也存在風險，特別是在有人口密集地區上空擊落外國或不明飛行器時。

美國陸軍歐非司令部（U.S. Army Europe and Africa）司令唐納修（Christopher Donahue）近日視察羅馬尼亞米哈伊爾．科加爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogǎlniceanu Airbase）時表示，一套新型無人機攔截系統即將部署至當地。

唐納修指出，「我們已經完成測試，目前正進入最後部署階段。羅馬尼亞軍人以及北約其他成員國士兵都已接受該技術的訓練。我相信很快就會在多瑙河三角洲（Danube Delta）看到這項防禦能力正式上線。」

11/24 全台詐欺最新數據

俄羅斯總統普丁25日簽署發布最新文件《2036年前俄羅斯聯邦國家民族政策戰略》，要求當局必須在自2022年「納入」該國的烏克蘭部分地區，鞏固俄羅斯語言及身份認同。

