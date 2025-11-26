陳亭妃推《市民約定書》＋貼圖　喊用「鐵馬精神」陪台南加速前進

▲陳亭妃發布《台南市民約定書》與妃妃貼圖，強調以鐵馬精神推動城市加速前進。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃26日以「把政治換成行動力」為主軸，正式推出《台南市民約定書》與「妃妃官方 LINE 貼圖」。她強調，自己最代表性的「鐵馬精神」，不是形象操作，而是一種日復一日的實際行動；政治更不是喊口號，而是每天踏出去、把市民需求化為具體成果的那一步。

陳亭妃指出，她的鐵馬精神是從27年深耕地方累積而成，不靠排場、不靠包裝，而是靠雙腳踩著街巷、雙輪穿梭市場，把攤商問候、長輩叮嚀、孩子一聲「妃妃姐姐」的呼喊，都記在心裡，「我不能只把台南放在心裡，我必須每天做、做得更快、更準、更到位。」

她表示，鐵馬對她而言不是造勢，而是一種運動精神，是每天提醒自己：「今天我替台南完成了什麼？我又往前跨了哪一步？」這份速度與韌性，是她心中市長必備的條件，也是她從基層累積最珍貴的政治資產。

在這樣的精神延伸下，她同步發布《台南市民約定書》，內容來自她深入37區、深耕8年所蒐集的民意：孩子教育不能輸起跑點、長輩照顧不能有缺口、青年要有看見未來的希望、交通要打通瓶頸、農漁業要升級、六都社福不能再墊底。「這不是我寫給市民的約定，而是市民一起寫出來的，我也接受市民監督，承諾做到、做到好。」

此外，陳亭妃也宣布推出「妃妃官方 LINE 貼圖」，共有16款表情，以輕鬆可愛、充滿行動力的角色呈現她的日常節奏，包括「妃常加油」、「妃常拜託」、「妃常行動」、「妃常女力」等語句，上線後立即受到年輕族群與家庭族群喜愛，留言洗版「貼圖有速度感」、「政治人物原來也能這麼可愛又有動力」。

陳亭妃笑說，大家都知道活力和衝勁就是她的個性，而貼圖把她的節奏轉成圖像，希望政治變得更生活、更貼近市民。「我不是含著政治金湯匙的人，可以從23歲走到今天，是因為有台南市民陪我一步一步向前。我會繼續用最真實的步伐、最務實的承諾、最具行動力的方式，把台南推向更好的未來。」