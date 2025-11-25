台南10月阻詐守住6529萬！　黃偉哲表揚206名有功人員

▲市長黃偉哲於治安會報中表揚成功阻詐的金融機構與超商人員，肯定第一線守護市民財產的努力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲25日下午主持11月份治安會報，特別公開表揚10月份在金融機構與超商成功阻詐的206名有功人員，日當月阻詐件數達142件、攔阻金額超過6529萬元，為市民守下一筆筆珍貴血汗錢。

本次受獎的績優金融機構包含台新銀行永福分行、彰化銀行安南分行、中國信託東台南分行、華南銀行永康分行。其中最驚險的案例發生在台新銀行永福分行，一名民眾準備匯款400萬元替夫兄公司「清償欠款」，但對欠款內容卻毫不清楚，引起分行經理劉小筠與行員盧浚彬警覺，立刻通報警方到場。員警與行員耐心勸說與查證後，終於成功阻止匯款，避免重大財損。

警察局統計，台南市10月份詐欺受理案件1107件，較上月減少。詐欺類型以假網拍（28.62%）最多，其次是假投資（11.75%）與色情應召詐財（8.43%）。被害人多落在24至49歲，占比高達62.95%；其次為23歲以下（19.76%）與50至64歲（12.78%）。若以行政區域比較，永康區189件居冠，安南區114件、東區113件緊追其後。

市長黃偉哲在會中強調，不論被害人差點匯出的是400萬元或2000元，第一線行員的敏銳察覺與主動關懷，都是守住市民財產的關鍵。他感謝所有銀行、超商與警方的努力，「正是因為這份細心，讓詐騙無法得逞。」

市警局長林國清表示，普發現金已開始領取，詐騙可能趁勢而起，民眾務必要提高警覺。普發現金僅有官方網站可查詢，政府不會透過簡訊、Email或LINE主動通知，更不會要求至ATM或網路銀行操作。若收到可疑訊息，一律撥打165反詐騙專線查證。警局也已針對金融機構、超商與ATM周邊強化巡邏，讓民眾在領取現金時更安全、零壓力。