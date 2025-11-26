台南市消防第五大隊踏勘三吉金屬　強化高風險化學廠應變能量

▲台南市消防第五大隊前往三吉金屬有限公司踏勘，掌握高危物質場所的動線與作業環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升高危物質運作場所的整體應變能量，台南市消防局第五大隊26日上午前往位於歸仁區保大路三段的三吉金屬有限公司進行現地踏勘，此次行動由保西分隊主辦，並結合歸仁、大灣、關廟及仁德等分隊共同執行，目標在於強化第一梯次到場時的判讀能力與搶救協作效率。

三吉金屬主要從事金屬電鍍與酸洗加工，廠區內使用多種化學物質，作業風險相對提高。踏勘內容聚焦於廠內動線、作業區域配置、化學品儲存空間、消防設施與撤離通道等重點位置，同步與廠方研議現場通報流程、疏散機制及安全防護措施，期望於事故發生時能有效降低危害、爭取救援時間。



市長黃偉哲表示，城市內具有潛在危險性的工廠不少，市府除要求業者落實安全管理，也將持續支援消防單位執行踏勘與風險評估。他強調：「只有在平時就掌握現場特性、反覆驗證應變流程，災害來臨才能真正保護員工與周邊居民的安全。」

消防局長李明峯指出，高風險製程環境中，消防人員對動線、設備配置與儲存內容的熟悉度，就是現場搶救能否有效推進的關鍵。透過踏勘，指揮官能提前掌握廠區重點，形成更完整的判斷基礎，為未來可能發生的事故做好周延準備。

第五大隊長陳坤宗補充，這次踏勘特別檢視一樓作業區與二樓儲放空間的出入口及照明狀況，並與廠方確認事故發生時的優先處置原則與聯繫流程。他表示，未來將持續針對轄內高風險廠區推動踏勘與專業訓練，落實「防救一體、平災合一」的城市安全策略，強化整體防救援體系。