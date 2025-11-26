台南勞工局「勞動法令向下紮根」再出發　巡迴劇團進西港國小熱鬧登場

▲台南市勞工局帶領劇團前進西港國小演出《快樂森林工坊》，400多位師生笑聲不斷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局推動「勞動法令向下紮根」多年，26日上午舉辦第二場勞動法令校園巡迴展演來到西港國小，由劇團帶來寓教於樂的戲劇《快樂森林工坊》，吸引全校400多位師生熱情參與，勞工局長王鑫基、科長吳旻釗、西港國小校長郭國成皆到場與孩子同樂，現場笑聲、掌聲與互動此起彼落。

本次劇碼《快樂森林工坊》以森林工廠為背景，融合動物角色、輕鬆對白與貼近生活的橋段，將職場常見的勞動問題轉化為容易理解的故事線。孩子們在歡笑中認識勞動尊嚴、工作規則、權益概念，將原本較為艱深的法令化作具象、鮮明的故事，達成真正的「寓教於樂」。

西港國小校長郭國成表示，小學生最愛的就是生動活潑的舞臺演出，這次劇團演出不僅吸引孩子目光，也成功把勞動觀念融入情境；演後有獎徵答讓孩子更投入、更願意表達，「是一個非常難得、又非常有效的學習方式」。

勞工局長王鑫基指出，勞工局長期推動「勞動法令向下紮根計畫」，從國小到高中、大專校院，每年辦理巡迴講座，內容涵蓋性別平等、求職防騙、勞動基準法等重要議題。光是2025年截至10月，已辦理72場次、宣導超過1萬人次，受到校園廣大迴響。

王鑫基局長也強調，台南市以「希望家園」為施政核心，面對勞動市場多元變動，許多勞工仍不清楚自身權利，勞工局除校園講座外，也定期舉辦「職場大小事」課程、培育勞動法令種子講師，並配合時事持續宣導修法內容，希望透過完整的勞權教育，減少勞資爭議、促進和諧與安全的職場文化。