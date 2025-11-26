再奪全國第一！　台南消防救災指揮通訊平台車操作奪年度優勝

▲台南市政府消防局代表隊在2025年度平台車操作競賽中奪下優勝殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在強調科技救災與跨域應變的年代，台南市再次以行動證明實力，台南市消防局在內政部消防署舉辦的2025年救災指揮通訊平台車操作競賽中，憑藉扎實訓練、精準技術以及隊員間的無縫默契，勇奪本年度「優勝」（第1名），再度站上全國之巔。

此次競賽項目包含平台車架設部署、通訊系統建置到狀況模擬處置等多重科目，考驗的不只是專業知識，更是臨場反應與整體指揮協調能力。台南市消防局代表隊在眾多隊伍中脫穎而出，以快速、穩定又精準的操作流程獲得評審高度肯定，將年度冠軍再次帶回府城。

台南市長黃偉哲表示，指揮通訊平台車是大型災害現場的行動指揮核心，承擔著搶救決策與資訊串接的關鍵任務。能再獲得優勝，不僅展現隊員平日反覆訓練的成果，也象徵市府在防災科技化、應變專業化上的持續努力。他強調，市府會秉持「超前部署、精實救災」的精神，不段精進災害管理能力，打造更安全的城市環境。

消防局長李明峯則指出，面對極端氣候與複合型災害，穩定、可信賴的通訊能力就是救援的生命線。消防局將持續推動科技裝備整合，並透過專業訓練與情境演練提升整體救災效能，只要市民需要，消防隊就會以最快、最專業的狀態投入每一次任務。