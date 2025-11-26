台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文日前警告，台灣不一定等得到2028年的和平選舉。大陸國台辦表示，導致台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨進行謀獨挑釁，並強調台獨與台海和平水火不容。

鄭麗文近日受訪時強調，只要對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做，並指台灣情勢嚴峻，警告若國民黨無法扮演扭轉乾坤的角色，台灣不一定等得到2028年的和平選舉。

《東森新媒體ETtoday》今（25）日於大陸國台辦例行記者會上就此提問，發言人彭慶恩回應，導致台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。

「台獨與台海和平水火不容，與兩岸同胞利益福祉背道而馳」，彭慶恩稱，希望兩岸同胞堅守民族大義，順應歷史大勢，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一發大業。

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

另外，鄭麗文日前表示，只有接受一個中國，才能確保台灣的生存；並質問民進黨「如果台灣可以有倡導『台獨』的自由，為何不能有倡導統一的自由」。

彭慶恩強調，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容篡改的歷史和法理事實。他說，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台海就和平穩定；背離一個中國原則，否認「九二共識」，台海形勢就緊張動蕩，台灣民眾利益福祉就會嚴重受損。

彭慶恩稱，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅，民進黨當局出於謀「獨」私利，不斷打壓異己、鉗制言論，製造「綠色恐怖」，迫害主張改善兩岸關係的組織和人士，嚴重悖離島內（指台灣）人心民意。

彭慶恩最後強調，希望兩岸同胞堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，維護台海和平穩定，攜手推動兩岸關係和平發展。