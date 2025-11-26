8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦：越來越多有識之士認識好處

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣陸委會日前宣稱「長期民調顯示超過八成台灣民眾不贊成一國兩制」，大陸國台辦發言人彭慶恩今（26日）回應指出，和平統一、一國兩制始終是大陸解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的「最佳方式」，對兩岸同胞與整體中華民族發展最為有利。

彭慶恩表示，前台灣方面越來越多的有識之士認識到一國兩制的好處，通過多種方式為兩制台灣方案建言獻策，為實現國家統一貢獻智慧和力量。

彭慶恩接著痛批，「民進黨當局出於某種本性，惡意攻擊抹黑『一國兩制』，純屬顛倒黑白，事實是這些實踐在香港澳門取得舉世矚目的成功。」

彭慶恩強調，回歸以來，香港不論在國際金融中心排名、全球競爭力、外資流入等方面均名列世界前茅，「充分彰顯『一國兩制』的制度優勢與強大生命力」。

彭慶恩說，如今台灣社會內部出現更多討論統一和「一國兩制」台灣方案的聲音，並開始思考「統一後台灣將會是什麼樣子」。並且重申，「一國兩制」在台灣的具體實施方式，會充分考量台灣現實情況，廣泛吸納兩岸各界意見，充分照顧到台灣同胞利益和感情。

彭慶恩表示，「我們相信在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，兩制台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。」