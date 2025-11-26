　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

▲▼范冰冰。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

▲范冰冰奪金馬影后。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

記者陳冠宇／北京報導

大陸演員范冰冰以馬來西亞電影《地母》，奪下第62屆金馬獎影后寶座。對於外界關注是否解禁藝人來台參加金馬獎，大陸國台辦表示，一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台，宣揚台獨謬論。

對於范冰冰奪下金馬影后，有媒體詢問，范冰冰的工作室微博帳號也在第一時間發文祝賀得獎，但是沒過多久在微博上就被刪文。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩今（26）日於例行記者會上回應，「我還不了解你說的情況」。

回溯2018年，台灣導演傅榆的獲獎致辭被大陸視為「台獨言論」，北京方面更宣布抵制隔年的金馬獎。近年，儘管不少大陸獨立電影報名金馬獎並有所斬獲，多數大陸電影人仍不敢參加。即使國台辦曾數次表態支持兩岸影視交流，對大陸藝人參加金馬獎卻從未鬆口。

彭慶恩今日強調，「我們一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台，宣揚台獨謬論」。他說，海峽兩岸都是中國人，大陸歡迎台灣影視文化從業人員來大陸交流發展，樂見兩岸業者攜手合作，共同傳承弘揚中華文化，為兩岸同胞提供更多優質影視文化作品，促進兩岸同胞心靈契合。

《東森新媒體ETtoday》進一步詢問，大陸一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，包含金馬獎嗎？對於前幾年金馬獎發生的風波，國台辦認為事件已經翻頁了嗎？

彭慶恩回應，「正常合法合規的兩岸影視交流，就是正常合法合規的兩岸影視交流」，「你說到的那個獎項，任何獎項的專業性和水平如何，業內自有公論、民眾也有真切的感受」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹公關遭持刀狂刺1分鐘　路人目睹她被拖行
牙醫教父「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億
賴清德正式宣布「軍購特別預算」！　1.25兆分8年編列
網黃好市多露胸「把自己賣掉」在高雄！　警方要查了
狂吹「救命神器」！　奇蹟找到失聯6天裝甲兵
LIVE／台灣史無前例1.25兆國防預算！　賴清德最新說明
被偷10天！　「卯兔星君」金身找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

在台培植媚日？林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦：越來越多有識之士認識好處

國台辦痛批民進黨放下政治算計　應為民謀利「支持廈金大橋建成」

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

作家「三毛」與「上海爸爸」親筆信遭網拍154萬　80頁信札保存完整

「台灣回歸是戰後國際秩序」　國台辦：習近平講話是對台重要指導

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

在台培植媚日？林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦：越來越多有識之士認識好處

國台辦痛批民進黨放下政治算計　應為民謀利「支持廈金大橋建成」

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

作家「三毛」與「上海爸爸」親筆信遭網拍154萬　80頁信札保存完整

「台灣回歸是戰後國際秩序」　國台辦：習近平講話是對台重要指導

獨／航空董座欠債硬拗！國寶花旦女婿造假切結書　法官戳破慘了

通車前最後衝刺！淡江大橋年底鋪面完成　明年2月裝燈、4月拆塔吊

「木村拓哉接班人」太迷人　目黑蓮變身貴公子當寶格麗大使

ChatGPT傳將開放上架App　目錄功能疑似內測中

1.25兆國防特別預算！顧立雄曝7項採購規劃　含遠程精準打擊飛彈

夜店女公關遭前男友狂刺1分鐘　2路人目睹她被拖行急報警

在台培植媚日？林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

台積電告羅唯仁涉洩密　童子賢：考驗智財權跨國處理

珍妮佛羅培茲當婚禮歌手「1場進帳6270萬」　新郎新娘富豪家世曝

一票人嚇壞！分期買iPhone「害房貸少100萬？」　理財達人揭真相

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

大陸熱門新聞

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

猜猜看這是什麼甲骨文？

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

員工「偷150支鋼筆」被判7年

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

陸女2個月用水2655噸！「天價水費」嚇歪

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

中日關係惡化2週　中方斥：傷害中國人感情

川普：中國當年為二戰勝利發揮重要作用

日本超量儲存鈽「實質擁核」風險升高　

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦回應

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦回應

針對台灣陸委會日前宣稱「長期民調顯示超過八成台灣民眾不贊成一國兩制」，大陸國台辦發言人彭慶恩今（26日）回應指出，和平統一、一國兩制始終是大陸解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的「最佳方式」，對兩岸同胞與整體中華民族發展最為有利。

陸國台辦：金門盼金廈大橋早日通橋

陸國台辦：金門盼金廈大橋早日通橋

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

國台辦劍指高市　痛批賴清德無底線「媚日賣台」

國台辦劍指高市　痛批賴清德無底線「媚日賣台」

習川會談「台灣回歸」　國台辦：對台工作重要指導

習川會談「台灣回歸」　國台辦：對台工作重要指導

關鍵字：

金馬獎范冰冰國台辦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面