陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

▲范冰冰奪金馬影后。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）

記者陳冠宇／北京報導

大陸演員范冰冰以馬來西亞電影《地母》，奪下第62屆金馬獎影后寶座。對於外界關注是否解禁藝人來台參加金馬獎，大陸國台辦表示，一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台，宣揚台獨謬論。

對於范冰冰奪下金馬影后，有媒體詢問，范冰冰的工作室微博帳號也在第一時間發文祝賀得獎，但是沒過多久在微博上就被刪文。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩今（26）日於例行記者會上回應，「我還不了解你說的情況」。

回溯2018年，台灣導演傅榆的獲獎致辭被大陸視為「台獨言論」，北京方面更宣布抵制隔年的金馬獎。近年，儘管不少大陸獨立電影報名金馬獎並有所斬獲，多數大陸電影人仍不敢參加。即使國台辦曾數次表態支持兩岸影視交流，對大陸藝人參加金馬獎卻從未鬆口。

彭慶恩今日強調，「我們一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台，宣揚台獨謬論」。他說，海峽兩岸都是中國人，大陸歡迎台灣影視文化從業人員來大陸交流發展，樂見兩岸業者攜手合作，共同傳承弘揚中華文化，為兩岸同胞提供更多優質影視文化作品，促進兩岸同胞心靈契合。

《東森新媒體ETtoday》進一步詢問，大陸一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，包含金馬獎嗎？對於前幾年金馬獎發生的風波，國台辦認為事件已經翻頁了嗎？

彭慶恩回應，「正常合法合規的兩岸影視交流，就是正常合法合規的兩岸影視交流」，「你說到的那個獎項，任何獎項的專業性和水平如何，業內自有公論、民眾也有真切的感受」。