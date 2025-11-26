國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗拋出涉台言，引起大陸方面高度反彈抗議，總統賴清德反向聲援，在社群平台晒出吃日本料理照片，並且宣佈全面解禁對日本食品的進口限制。大陸國台辦發言人彭慶恩今（26日）用四個「嚴重」直指高市涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，並痛批賴清德「媚日賣台」，其行徑「令人作嘔」，「為了一己私利，置民眾健康於不顧」。

彭慶恩表示，高市早苗的涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重傷害中國人民感情。「日方應立即反思糾錯，收回涉台錯誤言論。」

▲總統賴清德力挺日本水產。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

談及賴清德聲援高市，彭慶恩措辭強烈指出，賴清德「吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當」，其行徑「令人作嘔」，再度暴露其「數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉」。

彭慶恩正告賴清德當局，凡倚仗外部勢力者「必將自取其辱」，凡背叛民族者「必遭正義審判」。

針對大陸日前宣布暫停進口日本水產品，民進黨方面「聲援日本首相高市早苗」決定全面解禁日本食品進口限制。彭慶恩指出，已注意到相關報導，也看到台灣民眾對民進黨當局「罔顧民意」的質疑聲浪。

彭慶恩批評，民進黨當局「為了一己私利，置民眾健康於不顧」，充分暴露其「台獨本質」與「無底線媚日的醜陋」。

▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）