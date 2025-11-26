　
大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

▲▼大陸國台辦發言人彭慶恩20251126。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗拋出涉台言，引起大陸方面高度反彈抗議，總統賴清德反向聲援，在社群平台晒出吃日本料理照片，並且宣佈全面解禁對日本食品的進口限制。大陸國台辦發言人彭慶恩今（26日）用四個「嚴重」直指高市涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，並痛批賴清德「媚日賣台」，其行徑「令人作嘔」，「為了一己私利，置民眾健康於不顧」。

彭慶恩表示，高市早苗的涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重傷害中國人民感情。「日方應立即反思糾錯，收回涉台錯誤言論。」

▲總統賴清德力挺日本水產。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲總統賴清德力挺日本水產。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

談及賴清德聲援高市，彭慶恩措辭強烈指出，賴清德「吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當」，其行徑「令人作嘔」，再度暴露其「數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉」。

彭慶恩正告賴清德當局，凡倚仗外部勢力者「必將自取其辱」，凡背叛民族者「必遭正義審判」。

針對大陸日前宣布暫停進口日本水產品，民進黨方面「聲援日本首相高市早苗」決定全面解禁日本食品進口限制。彭慶恩指出，已注意到相關報導，也看到台灣民眾對民進黨當局「罔顧民意」的質疑聲浪。

彭慶恩批評，民進黨當局「為了一己私利，置民眾健康於不顧」，充分暴露其「台獨本質」與「無底線媚日的醜陋」。

▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）

▲▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）

▲▼副總統蕭美琴忙完一整天工作，趁日本知名超市打烊前，衝去血拚一番，還在台日友好專區，發現Q版的賴清德。（圖／蕭美琴IG）

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦：越來越多有識之士認識好處

國台辦痛批民進黨放下政治算計　應為民謀利「支持廈金大橋建成」

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

作家「三毛」與「上海爸爸」親筆信遭網拍154萬　80頁信札保存完整

「台灣回歸是戰後國際秩序」　國台辦：習近平講話是對台重要指導

百度新設立AI基礎和應用模型研發部　直接向老闆李彥宏彙報負責

華盛頓郵報26日深夜刊登總統賴清德的投書，他在投書中宣布，台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26日）表示，賴總統這番宣示，跟現在各民主國家潮流趨勢一致，當國家越繁榮、人民越富裕，國家社會對安全的維護就更為重視，必然會提高對國家安全包括國防的支出與支持。

台日關係高市早苗賴清德國台辦食品禁令

