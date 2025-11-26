國台辦痛批民進黨放下政治算計　應為民謀利「支持廈金大橋建成」

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

廈金大橋（廈門段）工程目前正穩步推進，近日首個金門參訪團登上施工棧橋，近距離了解工程進度，成為兩地民眾關注焦點。大陸國台辦發言人彭慶恩今（26日）表示，建設廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願，民進黨當局應正視金門鄉親的切身利益訴求，停止政治算計，真正為民謀利，「支持廈金大橋早日建成通車」。

彭慶恩指出，2023年中共中央、國務院發布的《意見》明確支持探索廈金合作共建基礎設施模式，加快實現金門「通電、通氣、通橋」。其中，廈金大橋（廈門段）工程已於2023年10月正式動工，跨海段採雙向四至八車道分段設計；而大嶝島至金門段全長約4.5公里，規劃為雙向六車道、設計時速100公里的高速公路標準。

彭慶恩表示，超過40位金門同胞本月15日首次組團登上施工現場，親眼見證大橋建設扎實推進，所到之處都能感受到工程意義重大、進展明朗，「大家紛紛表達對廈金早日通橋的殷切期待」。

他進一步指出，廈金大橋全線通車後，將極大便利兩地往來，推動金門經濟發展與民生改善，讓金廈邁向更緊密的「同城生活圈」。此外，透過大橋橋體管道，還可向金門輸送水、电、燃氣，改善其發展條件，並與海上「小三通」通航互補，增加金廈通道。

彭慶恩強調，民進黨當局應正視金門鄉親的切身利益訴求，停止政治算計，真正為民謀利，「支持廈金大橋早日建成通車」，讓兩地融合與互利更進一步。